El Concejo Deliberante de La Banda distinguió a la gobernadora como "Mujer Destacada del Año"

Fotos VISITA. Los concejales bandeños visitaron a la gobernadora en el Salón de Acuerdos e intercambiaron saludos.

08/03/2017 -

La gobernadora de la Provincia, Claudia de Zamora, recibió a los miembros del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda, quienes le entregaron el importante reconocimiento que la declara "Mujer Destacada del 2017" en homenaje al Día Internacional de la Mujer.

Los concejales de La Banda decidieron "declarar en su ciudad natal a la gobernadora Dra. Claudia Alejandra Ledesma Abdala de Zamora, la mujer con mayor protagonismo por sus acciones de gobierno en beneficio de los santiagueños y en particular de los vecinos de La Banda’.

Rol de madre y política

Entre los considerandos estiman que "nuestra gobernadora, Claudia Alejandra Ledesma Abdala de Zamora es un claro ejemplo del reto que asumieron las mujeres de este tipo, es abogada, escribana y política", indica la distinción.

Entre otros puntos, la declaración destaca que "es importante destacar que su gestión está marcada por una profunda conciencia social, producto de su esencia de mujer, que se reflejan en obras como plan de viviendas sociales a la familia santiagueña, la creación de los juzgados de violencia de género en nuestra Provincia", entre otros puntos.

Entre los presentes estuvieron: la viceintendenta municipal Mirta Abregú, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dagoberto Díaz, y los concejales: Horacio Mocagatta, Eduardo Carabajal, Adela Morán, María Escañuela, Mirian Anzani, Ángela Elías, Nancy Bustamante, María Luisa Montoto, Patricia Leiva y Paola Ferrando.

Durante la reunión, los concejales hicieron especial hincapié en "el crecimiento de la ciudad de la Banda con todas las obras de gran infraestructura, como lo es el Centro de Salud Integral Ricardo "Pololo" Abdala, que marcó un antes y un después".

"Uno no lo hace pensando en un reconocimiento ni en nada", dijo la gobernadora y agregó: "Uno trabaja dando lo mejor de sí, poniendo tanto esfuerzo, sacrificio. Las mujeres me van a entender, no soy solo la gobernadora que ejerce esta función pública, sino que vuelvo a mi casa tengo mis niños pequeños. Si hay algo que todos los días me encomiendo a Dios cuando despierto, le pido nunca perder la sensibilidad para ponerme en el lugar del otro", destacó.

Sobre el reconocimiento, la titular del Poder Ejecutivo remarcó: "Como bandeña es una alegría inmensa. Pienso en mi familia -reflexionó- y pienso en mi abuelo, en las palabras que me dijo, ‘uno siempre tiene que entregar lo mejor de uno, estar al servicio del Pueblo y escuchar al prójimo, y creo que en eso me identifico mucho con Pololo", expresó emocionada.

Sobre la distinción otorgada, el edil Eduardo Carabajal contó que "se trató una decisión unánime de todos los concejales". La viceintendenta municipal de La Banda, Mirta Abregú, remarcó que "aparte de su rol de gobernadora, es la mujer con sensibilidad hacia la gente que menos tiene".