Guido Süller trató de "sucio" a Ergün Demir y el actor turco contraatacó

08/03/2017 -

Después de que Guido Süller se sentó en el estudio de "Intrusos" para despotricar contra Ergün Demir, tras haber sido compañeros de teatro en la obra "Un turco muy travieso", el actor de "Las mil y una noches" no toleró que lo trate de "sucio", "insoportable" y de "tener un olor fétido", y salió al cruce desde Twitter.

"¿Cuántas veces querían despedirte? ¡Yo te defendí! Te di mi hotel de lujo para que dejes de llorar. ¿Para qué me calumniás? [email protected] , ingrato sin honor!", twitteó Ergün, junto a varias capturas de pantalla de WhatsApp, en donde se veía la buena relación que tenían. Furioso con el mediático, el exparticipante de Bailando 2015 subió la apuesta.

"¿Con que autoridad moral hablás? ¿Quién sos para juzgarme? ¿Qué hiciste de tu vida más que ofrecerme tu cu... que siempre rechacé con elegancia?", disparó desde la red social, junto a más capturas del chat grupal de la obra en la que Guido le dice al turco "probá con hombres", "llevame a Turquía, Ergün" y "¿hay gente de mi estilo en Turquía?".

El contraataque del actor llegó después que Guido no ahorrara en frases polémicas para su excompañero: "Yo compartía camarín con él, no se cambió el calzoncillo durante 15 días porque le veía que tenía siempre el mismo. Me daba cuenta de que no es que tenía dos o tres: era el mismo. Yo me descomponía, era como que me bajaba la presión y me tenía que cambiar del lado de afuera. Me desnudaba en el pasillo. No podía respirar porque te vas descomponiendo", dijo.

"En el hotel también se quejaron cuando entraron a la habitación después de 18 días que él no permitía que ingresen, se encontraron ocho toallas fétidas, húmedas y podridas. Largando olor nauseabundo. Acusó a las mucamas de robo. Muy muy conflictivo. Se tiraba gases fuertes. El día que lo conocí se tiró tantos gases que me tuve que ir del cuarto porque sentía que me moría. Además sentía vergüenza ajena porque dije ‘somos dos. Yo no fui. Tuvo que haber sido él’", relató Guido.

Consultado por Teleshow, Ergün manifestó que son todas mentiras y que detrás de estas acusaciones hay celos por el protagonismo que él tenía en la obra. "Él habló así porque busca prensa, pasó la línea de lo aceptable. Me limpiaba a la mañana y a la noche después de la función y cada vez que teníamos que caminar por la playa y transpiraba, siempre me limpiaba. Tengo varios desodorantes y perfumes que él ni siquiera podría comprarse".

Y agregó: "Es un tipo frustrado que entraba al escenario a la mitad de la obra. Tenía un papel chiquito, lindo papel, pero yo era el protagonista. Lo dice por envidia y celos".

Pero eso no fue todo, Ergün también contó que durante la convivencia no hubo problemas entre ellos y que, incluso, Guido intentó seducirlo "varias veces, pero yo lo rechazo con elegancia. Compartimos cenas, almuerzos. Yo participé todos los días de la promoción de la obra en la playa y él no quería, pero todo bien".