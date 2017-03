Un participante de Cuestión de Peso confesó que fue novio del padre de Ailén Bechara y la ex participante del Bailando estalló

08/03/2017 -

En el afán de llamar la atención del público, Juan Ignacio, uno de los participantes del programa "Cuestión de peso" dijo haber sido pareja de un famoso. Y después, en una entrevista con Tomás Dente, le puso nombre y apellido: "Salí con Jorge Bechara, el padre de Ailén Bechara", contó.Juan Ignacio comentó que la relación empezó en 2015. "Ahora tenemos una amistad", sostuvo.

Puesto a responder a Fabián Doman y su equipo, declaró que Ailén no sabía de esa vinculación y que no se mostraban como pareja públicamente, a pesar de que Jorge Bechara lleva 8 años separado de la madre de la modelo.

"Fui a un departamento y vi una foto en la que estaba con Ailén, ahí me enteré de que era el papá", relató sobre cómo conoció a Jorge.

Cuando le consultaron si había acordado con Jorge que diría lo que dijo en televisión, Juan Ignacio admitió que no lo había consultado y, créase o no, expresó: "Yo no lo quería contar, pero se me escapó en el casting".

El portal Ciudad.com consultó a Ailén y ella fue terminante. "No voy a hablar del tema. En este momento estoy acompañando a mi padre en un momento delicado de salud. Le diagnosticaron cáncer y mañana tiene sesión de quimioterapia. Que en los medios salga algo así no lo ayuda en nada al tratamiento", remarcó.

Y para cerrar, reclamó: "Pido respeto por mi padre, nada más". Ailén terminó el domingo la temporada teatral en Carlos Paz con la obra Sálvese quien pueda.