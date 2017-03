Echarri dice que Telefé lo dejó sin trabajo por ser "K"

08/03/2017 -

Uno de los proyectos más ambiciosos para este año en la televisión argentina es una miniserie sobre la vida de Sandro que prepara Telefé. Y los rumores indicaban que la figura que iba a interpretar al Gitano era nada menos que Pablo Echarri (47). Pero cuando parecía estar todo definido, al actor se le informó que había sido desvinculado del proyecto. Y el motivo de su salida desató la polémica, porque según señaló tiene que ver con su ideología política.

"Lo que puedo decir es que tuve un par de reuniones con el director, una con el productor, hice una prueba de maquillaje y vestuario, fotos, y cuando me fui de vacaciones mi representante me llamó para decirme que me habían elegido para el papel", aseguró Echarri a Clarín. Y agregó: "Cuando volví a Buenos Aires, mi representante me contó que se había sentado con un enviado de Tomás Yankelevich (director de Contenidos de Telefé) y le dijo que no iba a estar en el proyecto porque le dividía la pantalla".

En 2016, Pablo Echarri -quien nunca ocultó su apoyo al gobierno kirchnerista- había producido y protagonizado La Leona junto a su mujer, Nancy Dupláa, en la pantalla del canal de las pelotas. "Quiero decir que Tomás tiene todo el derecho, como programador, de elegir a quien más le convenga al frente de un proyecto (N de la R: ahora suena el nombre de Marco Antonio Caponi). Solamente me hubiese gustado que por los años que trabajé en Telefé como actor y productor, cumpliendo en forma profesional con mi trabajo siempre, recibir un llamado suyo", remarcó el actor.

Luego de las polémicas declaraciones de Pablo Echarri fue Tomás Yankelevich (39), quien salió a desmentir al actor.

"Esto fue hace mucho tiempo y las decisiones, tanto de la productora como nuestras, fueron 100% artísticas", afirmó Yankelevich.

"Yo siempre quise a un Sandro interpretado por un actor desconocido, o al menos no tan popular, que uno pudiera ver a Sandro cuando está mirando la serie. Lamentablemente, en este caso la figura de Pablo es tan fuerte que uno iba a ver a Pablo en vez de a Sandro. Para este tipo de historias no es bueno que la figura del actor compita con la figura del personaje’", explicó el directivo de Telefé.

Además, Yankelevich desmintió la veracidad de una polémica frase que Echarri aseguró que le comunicó un enviado de Telefé a su representante. "Le dijo que no iba a estar en el proyecto porque le dividía la pantalla (por su ideología política)", sostuvo el actor. Sobre eso, el director de contenidos del canal de las pelotas afirmó que "nunca existió" y que no sabe "de dónde sacaron esa barbaridad".

Para dejar en claro su postura, Yankelevich explicó cómo fue el paso a paso del proceso de selección del personaje protagónico para la miniserie de Sandro. "Originalmente fue una propuesta, entre otros actores, de la productora. Como no es producción interna, no sé cuándo entraron en contacto con él (por Echarri). Yo en esa instancia di las razones por las que quería a alguien desconocido. Calculo que fue hace dos o tres meses. Después, hace más de un mes no encontraban al actor y volvió el nombre de Pablo por parte de la productora, y volví a darles la misma opinión, en donde terminamos coincidiendo que necesitábamos a alguien desconocido", contó.

Por último, el directivo de Telefé destacó que quiere "mucho a Pablo" y lo valora "como artista". Y cerró: "Seguramente hagamos cosas con él en el futuro, pero este proyecto no era el adecuado".

Otros proyectos

Más allá de haber perdido este trabajo, Pablo Echarri señaló tiene muchos otros proyectos para este 2017: "Yo estoy tranquilo, estas cosas las tomo como aprendizaje. No hay mal que por bien no venga. También me ayuda a tomar un montón de decisiones con respecto a cuestiones personales en la parte que queda de mi vida. Hay mucho para hacer, sobre todo en la producción. Tengo un par de películas para este año. Me voy a Bolivia para filmar, vine de Brasil", contó.

Por último, aseguró que nadie debería pagar un precio por dar a conocer sus convicciones políticas: "No se debería, sobre todo si realmente queremos vivir en un país mejor para todos. Hay algo que tiene que ver con el aceptar el pensar diferente que ya a esta altura del partido debería estar sucediendo".

Rita Cortese contra Echarri

"A mí no me ha pasado", aseguró Rita Cortese en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad tras las denuncias de actores "castigados" por productoras por sus vinculaciones con el gobierno de Cristina Kirchner.

"Eso sí es información basura. Nunca el proyecto estuvo pensado para Pablo Echarri. Sandro estuvo pensado para un actor que tenga 20 años. Lo lamento por Pablo, que es muy guapo y además es un gran actor", dijo la actrizl