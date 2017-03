Federico Amador contó intimidades de sus escenas con Wexler

08/03/2017 -

Tras interpretar a villanos en "Herederos de una venganza", y en "Mis amigos de siempre", el galán, de 41 años, personifica a Damián Kaplan, en "Amar después de amar", junto a Mariano Martínez, Isabel Macedo y Eleonora Wexler, con quien tiene una apasionante historia de amor.

En ADDA Federico Amador, es un empresario pesquero un poco mayor, de 48, felizmente casado y padre de mellizos adolescentes que no puede evitar enamorarse de otra mujer, y por supuesto compartir escenas de alto voltaje. Pero ¿qué tan difícil es para un actor interpretar un encuentro íntimo delante de las cámaras? "Eleonora tiene un nivel de profesionalismo y oficio encima que lo hacemos como si nada, como una escena más, sin ninguna carga especial", dijo Amador en diálogo con Por si las moscas en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Sin embargo, la famosa toma del sillón "no fue una escena más" porque "fue más hablada que otras donde se mostraba más piel porque es un enorme tabú en la televisión. Es algo natural, pero que no se ha contado mucho. Por suerte ahí está el cerebro y talento de Pablo Vázquez, nuestro director de exteriores, que resolvía todo de la mejor manera. Quedó muy bien, no fue algo guarro ni zarpado y se contó todo: la timidez de los personajes, la pasión", contó.

Por otra parte, Federico consideró que su compañera es "una actriz del carajo, la mejor de su generación" y que trabajar con ella "es un placer". Claro, entre ellos hay una química que trasciende la pantalla. "La gente se encariñó mucho con esta pareja, y yo estoy contentísimo", confesó.

Y a todo esto, ¿qué dice su pareja, la también actriz Florencia Bertotti? ¿Es celosa? "No dejamos de ser personas y un matrimonio como cualquiera, y por supuesto hay un montón de cosas que se cruzan porque no somos robots; pero sí somos actores y sabemos que cada tanto hay una de estas escenas, y forma parte del paquete", explicó.

Cabe recordar que el actor conoció a Florencia mientras protagonizaban la comedia infantil "Niní", y ella se estaba separando de Guido Kaczka, el padre de su hijo Romeo.

Novela terminada

Los 70 capítulos de la tira fueron íntegramente grabados con tecnología 4K antes de su estreno, en lo que supone una verdadera apuesta por la ficción argentina en la televisión actual, acostumbrada a modificar argumentos, borrar o introducir personajes de un plumazo o incluso cambiar de género si la batalla por el rating así lo dictamina. En ese panorama, complejo en los últimos años por la proliferación de enlatados extranjeros de los orígenes más diversos, Federico Amador dijo que creía que la producción nacional debe tomarlo como "estímulo" para esforzarse "más y sacar mejores productos".

"Es difícil porque ellos tienen presupuestos que nosotros no manejamos, impresionantes. Pero que a la gente se le den las dos opciones y terminen consumiendo nuestro productos", dijo Amador, quien también conduce en Discovery Channel, Supervivencia al Desnudo: Edición Extrema.

Sobre la exitosa telenovela de Telefé, que se ve en Santiago del Estero a través de la pantalla de Canal 7, Amador remarcó: "Si bien tiene condimentos, no es un culebrón propiamente dicho por muchos motivos. Uno es que todo el tiempo se cuenta el presente y el pasado. En la Argentina nunca se hizo eso y creo que ya de por sí es algo nuevo que lo saca de la típica historia, la hace moderna. Después que tiene policial; está bastante atravesada por el suspenso. Sucede este accidente y la policía empieza a averiguar qué es lo que pasó, por qué chocaron, por qué aparecieron acá, allá, adónde iban...".

En esta historia, Damián, el personaje de Amador podría ser considerado un villano poque engaña a su esposa, con la mujer de su amigo. Al respecto, explicó: "Lo primera que hice fue no juzgar al personaje, si está bien o si está mal lo que le pasa o lo que hace. Es un tipo normal, bueno, que lucha contra esto y quiere que le deje de pasar, pero no puede evitarlo, no deja de sentir lo que siente. La premisa fue no juzgarlo y menos condenarlo, y que la gente lo entienda. No está planteado como un playboy, no es un mujeriego para el que esta conquista es una más que le salió mal. Nunca le había pasado esto y a esta mujer tampoco".