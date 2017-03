No quiso volver con él, la arrastró de los pelos hasta fuera su casa

Hoy 10:10 -

El episodio se registró alrededor de las 22:00 horas en una vivienda ubicada en calle 107 del barrio General Paz.

En la casa se encontraba una joven de 18 años de apellido Juárez, quien se vio sorprendida al ver que su ex concubino, un joven de 22 años, llegó a su casa sin aviso previo e insistía con restablecer la relación.

La muchacha, quien había cortado la relación tras cuatro años de concubinato, se negó rotundamente al pedido de su ex pareja. El joven no conforme con la negativa, dando escenas de celos comenzó a insultarla, para luego amenazarla de muerte y propinarle varios golpes de puño en diferentes partes del cuerpo a su ex pareja.

Tras el violento episodio, el hombre se dio a la fuga, oportunidad que la víctima aprovechó para dirigirse a la Comisaría Novena, en donde contó todo lo sucedido.

La víctima, quien posee un hijo de 2 años y una beba de tan solo un mes con el agresor, fue examinada por el médico de policía, Dr. Fuentes Costilla, quien le diagnosticó que poseía hematomas en rostro y cabeza, curables en 5 días.

Luego de ello, los uniformados dieron detalles de lo ocurrido a la fiscal de Crimen de Turno, Dra. Gómez Castañeda, quien ordenó la captura del denunciado quien reside a pocos metros de la casa de la víctima.

El acusado de apellido Díaz, de 22 años de edad, permanece alojado en esa dependencia acusado del supuesto delito de lesiones y amenazas.