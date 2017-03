Furia en las redes contra Pettinato por una broma contra su ex esposa

Fotos Roberto Pettinato.

Hoy 13:46 -

Roberto Pettinato volvió a ser noticia por un ácido y muy desubicado comentario sobre su ex mujer, Karina El Azem, de quien se divorció hace tiempo en medio de un escándalo.

En el monólogo que realiza en su programa "La hormiga Imperial" comentó: "Los pelirrojos poseen mayor riesgo de sufrir Mal de Parkinson. ¿Hay algún pelirrojo acá?".

Luego, remató: "¡Ahora entiendo por qué mi divorcio duró tres años! Porque la otra tardaba en agarrar el bolígrafo... de acá a que firmara. Ahora lo entiendo. La puta, ¡de haberlo sabido, hombre, de haberlo sabido!", dijo entre risas.

Te recomendamos: A una conductora se le rompió el pantalón y quedó con la cola al aire

Como se recordará, el matrimonio entre Pettinato y El Azem terminó en 2013 y en mayo de 2015, la artista plástica dijo que no tiene idea de por qué se separaron.

"De un día para el otro, Roberto me dijo 'cambié' y me pidió que hablara directamente con sus abogados. Me presentó una decisión tomada y yo sentí que abrió la puerta de un avión y me empujó", resumió.