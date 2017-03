El conmovedor rescate de un perro ciego

Hoy 16:19 -

"Al principio pensé que era una bolsa de basura en el agua. No veo muy bien, así que no fue hasta que me acerqué y vi que en realidad era una perro". Asi comienza el relato Dan Estrada, un bombero fuera de servico que se convirtió en el héroe de este labrador ciego, que había desaparecido de su casa hace una semana.

El hombre, que se encontraba de paseo montañas de Boulder Creek, en California, Estados Unidos, vio a Sage y que es ciego a causa del glaucoma y no dudo en salvar su vida, ya que sus dueños habían perdido las esperanzas ya que había estado solo demasiados días.

