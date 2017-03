CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Marzo de 2017

09/03/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 JOSUE: ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUE Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.45 DIARIO





AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES





CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS





TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 A CONFIRMARVIDA

18.00 OLIMPIA, CAMINO A LA GLORIA

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 CUESTIÓN DE PESO

18.30 A TODO O NADA - LAS PUERTAS

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA - ESPECIAL PERROS

22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ZAPAZAPA

14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. LIBERTAD

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 2DA EDICION

22.00 EL PODIO

23.00 ESCUELA DE LEVANTE





CANAL 4

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL





PELÍCULAS

CINEMAX

05.25 EL PADRE DE LA NOVIA 2

07.26 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANNES 2016

07.56 ASTERIX EN BRETAÑA

09.25 LOS INCREÍBLES

11.39 LOS PICAPIEDRA

12.28 MAD MAX 2: EL GUERRERO DE LA CARRETERA

15.21 BOY 7: SIN IDENTIDAD

17.11 LOS INCREÍBLES

19.25 EL MUNDO PERDIDO: JURASSIC PARK

22.00 SCORPION KING, THE

TNT

03.15 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

05.17 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 ¡SÍ SEÑOR!

07.58 MAMMA MIA!

09.51 AMIGOS CON BENEFICIOS

11.37 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

14.33 TOY STORY

15.59 IDENTIDAD DESCONOCIDA

18.01 GHOST RIDER: ESPÍRITU DE VENGANZA

19.38 EL HOMBRE ARAÑA 2

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 RÁPIDO Y FURIOSO

00.46 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.41 JACK, EL CAZAGIGANTES

TCM

04.25 LA CUADRILLA DE LOS ONCE

06.30 HISTORIAS DE FILADELFIA

08.20 SIDNEY

10.00 EL DORADO

12.05 VIDAS REBELDES

14.05 PRODUCCIÓN TCM

14.10 LA HOGUERA DE LAS VANIDADES

16.15 VALOR DE LEY

18.20 DESCALZOS POR EL PARQUE

20.05 PRODUCCIÓN TCM

20.10 PROPIEDAD CONDENADA

22.00 EL CAPITAL

23.50 LA MOMIA

SPACE

03.53 LOS INTOCABLES

06.37 LOS ÁNGELES DE CHARLIE: AL LÍMITE

08.48 UNA VERDAD OSCURA

10.50 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD

12.26 EL AVIADOR

15.51 COLOMBIANA

17.56 GRAN TORINO

20.05 PERSECUCIÓN IMPLACABLE

22.00 LA CHICA DEL DRAGÓN TATUADO

UNIVERSAL CHANNEL

10.30 INFOMERCIALES

11.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

12.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

13.00 DR. HOUSE

13.50 DR. HOUSE

14.50 CHICAGO P.D.

15.40 LOS PICAPIEDRA EN LAS VEGAS

17.40 DR. HOUSE

18.40 DR. HOUSE

19.40 CHICAGO P.D.

20.40 SE BUSCA

23.00 LA MOMIA

01.40 GUERRA MUNDIAL Z

04.15 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

05.10 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.





A DÓNDE IR

CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO

(PELLEGRINI 149)

+HOY, “MUJERES EN LA HUELLA”, SOLES Y LUNAS, ANDREA LEGNAME, ISABEL NEIROT, VERÓNICA SARDAÑA, LUCÍA SARMIENTO, CLAUDIA TORRES, Y ADRIANA MEDIAN.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+HOY, A LAS 22.30, ZAMBAS Y CHACARERAS CON EDITH CORPOS.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+VIERNES 10, JARANA NEGRA, MÚSICA AFROLATINA CON CECILIA ESCOBAR, MARIO PALAVECINO, MATÍAS QUIÑÓNEZ, ENZO ROJAS, LAURA ROJAS, BELÉN SPLANGUÑO Y GONZALO LARES.

DESAFINADOS BAR

(URQUIZA 267)

+JUEVES 16, A LAS 22.30, MARIANA BARAJ & FERNANDO BARRIENTOS, CANTAN A VIOLETA PARRA & GUSTAVO “EL CUCHI” LEGUIZAMÓN.

CINES



SUNSTAR



MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACION, (ATP)

17.00 (Cast)

LA LLAMADA 3 2D

Terror. (13 años)

22.00 (Subt), 00.15 (Subt)

KONG, LA ISLA CALAVERA (3D):

Aventura, Accion (+13años)

17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30hs (Subt)

MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

17:30hs (Cast) 20:00hs (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)

20:00 (Subt)

FRAGMENTADO 2D

Suspenso. (16 años)

22:40 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACION, (ATP)

17:00hs (Cast)

KONG, LA ISLA CALAVERA (2D):

Aventura, Accion (+13años)

19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):

Animación, (ATP)

17:10 (Cast)

LOGAN (2D):

Aventura, Accion (+16años)

19:30 (Subt) 22:15 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO

17:40- (TODOS LOS DIAS, EXCEPTO SABADO)

FRAGMENTADO 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO

22:10 - (TODOS LOS DIAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA

CASTELLANO

20:00 (TODOS LOS DIAS, EXCEPTO JUEVES)

LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS

CASTELLANO

17:30 - 20:05 - 22:40 (TODOS LOS DIAS)

KONG: LA ISLA CALAVERA 2D ESTRENO APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO

18:00 - 20:30 - 22:50 (TODOS LOS DIAS)

