CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Marzo de 2017
HOY, A LAS 21.15 JOSUE Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
09/03/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 JOSUE: ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUE Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.45 DIARIO
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 A CONFIRMARVIDA
18.00 OLIMPIA, CAMINO A LA GLORIA
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.30 A TODO O NADA - LAS PUERTAS
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA - ESPECIAL PERROS
22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ZAPAZAPA
14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. LIBERTAD
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 2DA EDICION
22.00 EL PODIO
23.00 ESCUELA DE LEVANTE
CANAL 4
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
05.25 EL PADRE DE LA NOVIA 2
07.26 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANNES 2016
07.56 ASTERIX EN BRETAÑA
09.25 LOS INCREÍBLES
11.39 LOS PICAPIEDRA
12.28 MAD MAX 2: EL GUERRERO DE LA CARRETERA
15.21 BOY 7: SIN IDENTIDAD
17.11 LOS INCREÍBLES
19.25 EL MUNDO PERDIDO: JURASSIC PARK
22.00 SCORPION KING, THE
TNT
03.15 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
05.17 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 ¡SÍ SEÑOR!
07.58 MAMMA MIA!
09.51 AMIGOS CON BENEFICIOS
11.37 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO
14.33 TOY STORY
15.59 IDENTIDAD DESCONOCIDA
18.01 GHOST RIDER: ESPÍRITU DE VENGANZA
19.38 EL HOMBRE ARAÑA 2
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 RÁPIDO Y FURIOSO
00.46 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.41 JACK, EL CAZAGIGANTES
TCM
04.25 LA CUADRILLA DE LOS ONCE
06.30 HISTORIAS DE FILADELFIA
08.20 SIDNEY
10.00 EL DORADO
12.05 VIDAS REBELDES
14.05 PRODUCCIÓN TCM
14.10 LA HOGUERA DE LAS VANIDADES
16.15 VALOR DE LEY
18.20 DESCALZOS POR EL PARQUE
20.05 PRODUCCIÓN TCM
20.10 PROPIEDAD CONDENADA
22.00 EL CAPITAL
23.50 LA MOMIA
SPACE
03.53 LOS INTOCABLES
06.37 LOS ÁNGELES DE CHARLIE: AL LÍMITE
08.48 UNA VERDAD OSCURA
10.50 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD
12.26 EL AVIADOR
15.51 COLOMBIANA
17.56 GRAN TORINO
20.05 PERSECUCIÓN IMPLACABLE
22.00 LA CHICA DEL DRAGÓN TATUADO
UNIVERSAL CHANNEL
10.30 INFOMERCIALES
11.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
12.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
13.00 DR. HOUSE
13.50 DR. HOUSE
14.50 CHICAGO P.D.
15.40 LOS PICAPIEDRA EN LAS VEGAS
17.40 DR. HOUSE
18.40 DR. HOUSE
19.40 CHICAGO P.D.
20.40 SE BUSCA
23.00 LA MOMIA
01.40 GUERRA MUNDIAL Z
04.15 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
05.10 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
A DÓNDE IR
CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO
(PELLEGRINI 149)
+HOY, “MUJERES EN LA HUELLA”, SOLES Y LUNAS, ANDREA LEGNAME, ISABEL NEIROT, VERÓNICA SARDAÑA, LUCÍA SARMIENTO, CLAUDIA TORRES, Y ADRIANA MEDIAN.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+HOY, A LAS 22.30, ZAMBAS Y CHACARERAS CON EDITH CORPOS.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+VIERNES 10, JARANA NEGRA, MÚSICA AFROLATINA CON CECILIA ESCOBAR, MARIO PALAVECINO, MATÍAS QUIÑÓNEZ, ENZO ROJAS, LAURA ROJAS, BELÉN SPLANGUÑO Y GONZALO LARES.
DESAFINADOS BAR
(URQUIZA 267)
+JUEVES 16, A LAS 22.30, MARIANA BARAJ & FERNANDO BARRIENTOS, CANTAN A VIOLETA PARRA & GUSTAVO “EL CUCHI” LEGUIZAMÓN.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACION, (ATP)
17.00 (Cast)
LA LLAMADA 3 2D
Terror. (13 años)
22.00 (Subt), 00.15 (Subt)
KONG, LA ISLA CALAVERA (3D):
Aventura, Accion (+13años)
17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30hs (Subt)
MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
17:30hs (Cast) 20:00hs (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)
20:00 (Subt)
FRAGMENTADO 2D
Suspenso. (16 años)
22:40 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACION, (ATP)
17:00hs (Cast)
KONG, LA ISLA CALAVERA (2D):
Aventura, Accion (+13años)
19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):
Animación, (ATP)
17:10 (Cast)
LOGAN (2D):
Aventura, Accion (+16años)
19:30 (Subt) 22:15 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO
17:40- (TODOS LOS DIAS, EXCEPTO SABADO)
FRAGMENTADO 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO
22:10 - (TODOS LOS DIAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA
CASTELLANO
20:00 (TODOS LOS DIAS, EXCEPTO JUEVES)
LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS
CASTELLANO
17:30 - 20:05 - 22:40 (TODOS LOS DIAS)
KONG: LA ISLA CALAVERA 2D ESTRENO APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO
18:00 - 20:30 - 22:50 (TODOS LOS DIAS)