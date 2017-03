Ética, derecho y moral

09/03/2017 -

¡Buen día! Quisiera rescatar una ya añosa pero actual homilía de monseñor José María Arancedo, entonces obispo de Mar del Plata, el 25 de mayo de 1994, debido a sus interesantes puntualizaciones sobre el tema que encabeza esta nota: “El ámbito de la ética se refiere a los valores que fundamentan las actitudes profundas de una comunidad y de cada hombre, y a quien le dice ‘lo que es bueno y digno y aquello que debe ser evitado a todo costo y en todo caso’, nos habla de la verdad y del bien sobre los cuales no se puede negociar y transigir. El muno de la ética adquiere su grado mayor cuando alcanza a intuir la existencia de comportamientos que están por encima del solo beneficio e incluso del propio interés, porque descubre la belleza y la exigencia vinculante de los valores superiores. Mientras la ética fundamenta las actitudes del hombre a la luz de los valores, el derecho es el conjunto de normas positivas que la sociedad elabora para responder a aquellos valores e imperativos. Por sí mismo el derecho no garantiza una ética pública: ‘el derecho es solo un conjunto de normas externas que suponen un consenso fundamental de los ciudadanos sobre las grandes actitudes que regulan las relaciones entre personas’. La crisis ética es, por ello, más, grave solamente que una crisis jurídica; es más, cuando comienza la inseguridad sobre las actitudes y certezas de fondo de una comunidad (pienso por ejemplo el respeto por la vida) la misma sociedad queda herida y amenazada, porque no logrará darse normas de derecho capaces de asegurar el respeto y el bien de todos. El debilitamiento ético disminuye la solidez sobre los valores fundantes de una sociedad.

En ese compromiso social, la moral nace y se alimenta de la ‘fe en Dios que sana, afianza y promueve la dignidad del hombre”. l