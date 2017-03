Evangelio según San Mateo 7,7-12.

09/03/2017 - Jesús dijo a sus discípulos: Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará cosas buenas a aquellos que se las pidan! Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos: en esto consiste la Ley y los Profetas. Comentario El día de hoy el texto evangélico nos invita a la persistencia en la oración, ‘pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá’ (Mt 7, 7). Para Jesús nuestra oración debe partir de la experiencia de filiación con el Padre. Jesús llama a los cansados y agobiados al alivio, nos pide cargar con su yugo y a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón (cf. Mt 11, 29). Cargar con su yugo es romper con el ídolo de nuestro ego, aprendiendo del Maestro a invocar a Dios con la sencillez de los pequeños, y así experimentarle como Padre Misericordioso. Desde esta experiencia de profundidad, despojada de esquemas y teorías superfluas, podremos saborear la alegría de ser personas nuevas y comunicar a los demás la cercanía del Padre. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Confiada: nuestra oración no se dirige a un juez indiferente sino a un Padre que conoce nuestras necesidades. La oración por tanto es y debe ser un diálogo familiar y amoroso con quien sabemos nos entiende de verdad. Persistente: debemos perseverar en la oración día y noche. Estamos llamados a estar en un ‘clima de oración’ en medio de la turbulencia de nuestro trabajo y de nuestros sufrimientos. Hecha con fe: la fe nos hace creaturas nuevas, hijos e hijas de Dios en Jesús. Por tanto, creemos en que lo que es imposible para nosotros es posible para el Padre. Desde las necesidades más profundas: debemos vencer nuestro ego, ‘nuestro viejo yo’, que no sabe pedir como corresponde a los hijos de Dios Padre. Debemos pedir ‘el pan de cada día’, no la prosperidad del mañana. No debemos pedir cosas superfluas o egoístas, sino lo que nos hace ser realmente seres humanos. Esforcémonos hermanos y hermanas en crear en nuestros hogares un clima de oración. Que padres e hijos sepan dirigir su voz al Dios de la vida, pidiendo amor, unidad y fidelidad en todo momento. (Freddy Ramírez, cmf) l||