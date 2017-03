09/03/2017 -

"Vine porque en las marchas anteriores no pude venir y me quedaba con las ganas de participar en esta movilización que me parece necesaria y justa para el bien de las mujeres.

Hoy estamos atravesando por un momento de violencia extrema que merece que se implementen medidas de prevención y seguridad para las víctimas y para todas las que podemos vivir este tipo de situaciones", contó Mirta, profesora santiagueña que se sumó a la marcha.