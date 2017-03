Fotos VOCES. Las santiagueñas elevaron sus reclamos desde la retreta de la plaza Libertad, en la movilización y acto organizado por el colectivo Ni Una Menos.

09/03/2017 -

En la movilización y posterior acto en la retreta de la plaza Libertad, organizados por el colectivo Ni Una Menos, Anabella Gavícola, de la Comisión Entre Nosotras, leyó un documento que resumía los reclamos de la jornada: "Desde la Comisión Entre Nosotras, de la Fundación Yaku Sumaq, junto con el Indes, como parte de la Colectiva Ni Una Menos, sostenemos, compartimos y somos conscientes de que las mujeres registramos las heridas de nuestras experiencias y desde ese saber hacemos fuerza común. Hacemos movilizaciones, que cada vez son más multitudinarias. Nos hermanamos para luchar contra el capitalismo y el patriarcado. Históricamente nos quisieron hacer creer que éramos débiles. Hoy, todas aquí reunidas, podemos demostrar que no lo somos. Poniendo cada una nuestras fortalezas, asumimos que solas no podemos ni queremos, que solo de manera comunitaria podemos poner límites y jerarquizar nuestras voces".

En una de sus partes más elocuentes, señaló: "Las mujeres no estamos disponibles para los deseos machistas, a nosotras nos mueven nuestros propios deseos".

Luego enlistó: "Exigimos al Estado que se transversalicen las políticas de género; que cada mujer que está atravesando una situación de violencia sea atendida por personal que sea capacitado y sensibilizado. Que se priorice la inclusión de las mujeres en los planes de vivienda del Estado. Que exista un hogar refugio, destinado a la contención y atención de las mismas, de sus hijos e hijas. Que puedan gozar de una asignación económica mensual y licencia laboral con goce de haberes. Que contemple la situación que están atravesando para facilitar su proceso de salida de la violencia. Exigimos una Justicia neutral, porque los prejuicios machistas sostienen las desigualdades y discriminación contra nosotras. Las mujeres no accedemos a la Justicia igual que los varones, porque se duda siempre de nuestra palabra; porque estamos sometidas a cuanta prueba sea necesaria para demostrar lo que decimos. Y así los procesos judiciales se alargan; con ellos se incrementa la vulnerabilidad de todas nosotras. Exigimos que los jueces y juezas dejen de tener justificativos, excusas frente a la violencia de género, dejando impunes los hechos que atentan contra la integridad, la salud y la vida de las mismas; porque sentencias como la de Johana Córdoba, revictimizan a las mujeres muertas por femicidio y sus familias. Exigimos que se dé cumplimiento efectivo al protocolo policial de atención a mujeres en situación de violencia, para que en cada una de las comisarías de la provincia reciban denuncias sin cuestionamientos y acudan en auxilio de las mujeres para su protección, por nuestros cuerpos y nuestros derechos decimos Nunca Más. No queremos esperar más para ser libres y no tener miedo. Porque podemos y porque queremos, ni una menos, vivas nos queremos", concluyó.