Bingos del Sol entregó un premio de más de 200 mil pesos a una afortunada bandeña

Fotos GANADORA. Mirian Celia Romero y su hija María Belén recibieron el gigantesco cheque simbólico con su premio.

09/03/2017 -

Mirian Celia Romero volvió a su casa en el barrio Villa Inés, de La Banda, más que contenta con su premio de $208.330, que se ganó al acertar con su cartón el pozo acumulado de Bingos del Sol.

Acompañada por su hija María Belén, concurrió en la tarde de ayer a retirar su segundo premio importante del bingo, ya que anteriormente también había ganado una cifra un poco menor, pero también cuantiosa.

Contentas, relajadas, madre e hija posaron para inmortalizar el preciso momento en que desde Bingo del Sol les hicieron entrega del cheque simbólico por los $208.330 que la suerte les permitió ganar, haciendo de éste un día sumamente especial que recordarán con mucho cariño y felicidad, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, que fue quizás un buen marco para que la afortunada Mirian retirara su premio, con el que piensa darse unos gustos personales y algunas sorpresas a sus amados nietos.

En cuanto al destino que le dará al dinero, respondió: ‘La idea es disfrutar, con los nietos, los hijos, hijas y también con los yernos, porque si no los nombro se ponen celosos. A los nietos, gracias a Dios no les falta nada, pero sí ya me están esperando para decirme qué quieren’, comentaba risueña esta bandeña que pasa buenos momentos simplemente jugando, compartiendo con amigas y que, de vez en cuando, se lleva una linda sorpresa como la de este importante premio.