Abusó y embarazó a su hijastra de 15 años con retraso madurativo

09/03/2017 -

Otro nuevo aberrante caso de abuso sexual está siendo investigado por la Unidad Fiscal de La Banda. La denuncia fue radicada por la madre de una adolescente de 15 años, quien padece una discapacidad mental. El repudiable hecho está siendo minuciosamente investigado por la Dra. Alicia Falcione -a cargo de la Unidad de Abusos Sexuales- quien recibió la denuncia de la madre de la pequeña, al enterarse que su hija gestaba un embarazo. Según se supo, los ultrajes -que se producían en la casa de la víctima, en el interior del departamento Robles- fueron descubiertos cuando la mujer llevó a su hija al médico ya que ésta permanentemente se descompensaba. Al ser examinada, los médicos de la Unidad de Primeros Auxilios que la examinaron indicaron que la niña se encontraba en su tercer mes de embarazo. Ante los dichos de los galenos, la mujer comenzó a interrogar a la menor. Con sus palabras -ya que la víctima no puedo comunicarse correctamente- logró indicar que la pareja de su padre, un jornalero de 38 años, era quien le hacía "cosas malas", por lo que su madre sin dudar radicó la denuncia. Fue entonces cuando se iniciaron las averiguaciones. La fiscalía ordenó un examen médico y se constató las vejaciones, por lo que de inmediato se logró la detención del acusado quien en su declaración testimonial se preguntaba por qué lo denunciaban a él y negó los hechos. Más tarde, la Dra. Falcione solicitó que la menor sea sometida a una cámara Gesell. Allí logró comunicar a los forenses nuevamente que era su padrastro el autor de las vejaciones. Ante la situación y con elementos contundentes, la fiscalía solicitó una audiencia ayer, donde pidió la prórroga de la detención del jornalero. En sus fundamentos, la representante del Ministerio Público indicó que faltaban realizar evidencias y que al existir riegos procesales el acusado no puede quedar en libertad. Ante el pedido de la fiscal, el juez de Control y Garantías, Dr. Raúl Santucho, hizo lugar al pedido y ordenó que el acusado continúe tras las rejas. Mientras tanto la Dra. Falcione espera que se produzca el alumbramiento para realizarle examen de ADN al bebé y cotejarlo con el del imputado. Además se supo que la pequeña -quien según el informe del forense, por su retraso madurativo no comprende la situación que vive- se encuentra bajo asistencia médica.