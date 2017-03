Independiente prepara el viaje a Resistencia

Fotos OBJETIVO. Independiente quiere hacerse fuerte como visitante.

09/03/2017 -

Independiente BBC se entrenó ayer en doble turno, con la mente puesta en el partido del próximo martes 14 frente a Villa San Martín de Resistencia, en calidad de visitante.

Por la mañana, los jugadores trabajaron en el gimnasio, mientras que por la noche se entrenaron en el estadio Dr. Israel Parnás.

El plantel viajará a la ciudad de Resistencia en la madrugada del lunes 13 y por la noche se entrenará en el estadio de Villa San Martín para ultimar detalles.

Independiente necesita triunfos de visitante para mejorar su récord.

Esta noche

Esta noche se cumplirá la siguiente programación: desde las 21, Platense vs. Estudiantes (O) y Temperley vs. Olimpo; 21.30, Unión (SF) vs. Hindú Club; 22, Salta Basket vs. Oberá TC y Asociación Mitre vs. Tiro Federal.