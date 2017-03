09/03/2017 -

El presidente del PSG, el catarí Nasser Al-Khelaifi, aseguró que ‘no hay que buscar excusas’, tras la derrota. ‘Incluso si ha habido dos penales a nuestro favor, no hay que buscar excusas. No hemos jugado en la primera mitad. Después de ganar 4-0 en la ida, perder 6-1 en la vuelta, es muy difícil de aceptar, pero no tenemos otra opción’, señaló Al-Khelaifi en declaraciones difundidas por el diario L’Equipe.