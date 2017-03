Fotos NOTABLE. Mascherano fue un león en el Camp Nou y desde atrás, empujó a sus compañeros para la remontada.

09/03/2017 -

El mediocampista de Barcelona de España, Javier Mascherano, señaló que el equipo necesitaba "un partido loco" para concretar la remontada épica en la serie de octavos.

"Necesitábamos un partido loco, en uno normal no lo dábamos vuelta. Era una de las pocas cosas que le faltaba a este equipo, una remontada así y es algo histórico porque no lo hizo nadie. No fue sólo una muestra de carácter, fue básico el planteamiento de cómo sorprenderlo al PSG y llevamos al partido donde quisimos", manifestó.

Mascherano, citado para la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Bolivia, señaló que "la paciencia" fue un factor importante para Barcelona desde el descuento del delantero uruguayo Edinson Cavani en el 3-1.

"El equipo mantuvo la paciencia cuando se iban desvaneciendo las esperanzas. El gol de Cavani hizo daño porque no estábamos sufriendo y se nos vino un poco todo abajo, pero el gol de tiro libre de Neymar nos devolvió las esperanzas. Esto era impensado en el minuto 80 y pasó", indicó Mascherano.

El ex River destacó "el alma" del equipo que se mantiene "desde hace muchos años" en la élite del fútbol mundial. "Además de ganar títulos, Barcelona viene compitiendo al más alto nivel. En el medio tuvimos un bajón, pero competimos siempre en todos estos años", concluyó el volante del seleccionado argentino de fútbol.

Barcelona goleó 6-1, con un gol en el último minuto, para revertir la serie ante PSG luego del 0-4 que sufrió en el partido de ida. El equipo catalán accedió así a los cuartos de final del máximo certamen europeo a nivel de clubes.

"La de Di María es una jugada al límite, trato de tirarme, quizás lo toco, está claro, pero no tengo muchas más cosas que decir. Son jugadas en que no nos iba que marquen y me tiré".