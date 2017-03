Mujer afirma que "amigos" de su ex se presentaron en la casa y le realizaron tiros a su automóvil

09/03/2017 -

Una mujer -víctima de violencia de género en el mes de enero- se presentó en el Centro Judicial de La Banda y contó a los empleados del lugar que los amigos de su pareja le habían realizado disparos en el automóvil. Inmediatamente se le pidió a la damnificada que aguarde para ser atendida por miembros de la fiscalía. Cuando los representantes del Ministerio Público salieron a recibirla, la mujer ya se había retirado, aduciendo que tenía que buscar a sus hijos de la escuela y regresaría más tarde. Ante la gravedad del episodio la fiscalía de oficio realizó averiguaciones, ya que la mujer había aportado sus datos y los de su ex pareja -quien está detenido con prisión preventiva- y estableció que existían un legajo en la justicia capitalina, por lo que informaron de lo sucedido al fiscal que trabajó en el caso. Así se determinó que se trataba de una mujer, quien en el mes de enero ya había sido atacada a tiros por su ex pareja, durante la madrugada, cuando se encontraba en inmediaciones de calle Alvear y Absalón Rojas. Según revelaron las fuentes, pese a que no radicó denuncia la mujer será citada por la Justicia nuevamente para ampliar su declaración, y en base a ello se ordenarán pericias para el vehículo de su propiedad. Desde el mismo organismo indicaron que la ex pareja de la víctima se encuentra detenido desde el mes de enero, tras ser reducido por la policía en inmediaciones del Bº Mariano Moreno.