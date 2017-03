Fotos "Chuly" Peralta afirma que no abusó de la hija de su ex

09/03/2017 -

José Luis "Chuly" Peralta, conocido músico bandeño, recibió la pena de 6 meses de prisión en suspenso en una investigación en su contra, que lo señalaba como el supuesto abusador de la hija de su ex pareja. Si bien la condena que recibió Peralta fue en un juicio abreviado, que implica la aceptación por parte del acusado, el chamamecero afirmó a EL LIBERAL que no es culpable de los cargos que se le endilgaban. "Chuly" Peralta (no vidente), como se lo conoce en el ambiente artístico, se acercó a la redacción de EL LIBERAL para dar su versión de los hechos. Sostuvo que aceptó el juicio a prueba porque era la forma más rápida de resolver su situación procesal, pero asegura que no es culpable de lo que lo acusaron. El músico señaló que la denuncia fue radicada por su ex pareja, con la cual está separado desde hace 7 años, y afirmó que la mujer pretendía llevar a vivir a su actual novio a su propia casa. La negativa de Peralta a la insólita petición, habría sido -según su testimonio- lo que motivó la denuncia en su contra. "Yo la quería a la nena como una hija", afirmó. La supuesta víctima tenía 10 años en ese momento y actualmente tiene 12; lo acusaban de haberla manoseado. Lo cierto es que durante seis meses "Chuly" deberá cumplir con estrictas medidas de comportamiento establecidas por el juez Luis Achaval en el juicio abreviado desarrollado el pasado 24 de febrero.