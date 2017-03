Araceli González cambió su look y volvió al pelo corto

09/03/2017 -

Atrás quedó el chisme de la supuesta pelea con Facundo Arana, su compañero en ‘Los puentes de Madison’, la obra teatral que produce Javier Faroni. Todo aclarado y filtrado en los medios de comunicación, por lo cual ahora hay que trabajar duro y parejo para el debut en abril próximo. Lo cierto es que Ara decidió cambiar su look y volver al pelo corto que marcó una época en su debut televisivo. Volvió a ese look corto pero más aggiornado en color y en estilo pero no deja de recordarnos a todos lo que fue esa bella época de la televisión.