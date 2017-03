Cintia Fernández: “tengo mucho miedo, no se puede vivir así”

09/03/2017 -

Cintia no vive su mejor momento. Después de las primeras amenazas, la vedette salió a dar su versión y pidió respeto por su familia.

Hace casi cinco años que Matías Defederico dejó de vestir la camiseta de Independiente, y desde ese tiempo lucha en los tribunales para cobrar una deuda con la institución de Avellaneda. Una vez más, en este contexto, volvieron a amenazarlo a él y su familia para que desista en su reclamo. Como el delantero está instalado en Ecuador, donde juega para Universidad Católica, fue Cinthia Fernández quien salió a hacer públicos los mensajes mafiosos.

Indignación

Un día después de exponer las terribles amenazas recibidas, la ex participante de ShowMatch habló ante las cámaras.

"Fue un día tenso, estoy alterada al mango. Salgo de mi casa alterada, mi mamá quemándome la cabeza por si llegué a un lugar, si las nenas están bien. Yo volviendo loca a la niñera... No se puede vivir así".

Temerosa, la mamá de Charis y Bella (3) y Francesca (2) hizo catarsis: ‘Vivo con rejas, alarma, cámaras. Me mudé, claramente. Me estoy mudando porque me robaron, porque no se puede estar, no se puede vivir en una casa a la calle. Me estoy mudando porque el país es un desastre. Pero esto, puntualmente, es la mafia del fútbol. Tenemos uno de los fútbol más sucios de todo el mundo’.

Sospechas

Cuando le preguntaron si las intimidaciones provenían de un fanático aislado, Cinthia enfatizó: ‘Viene de más arriba, de peces más gordos’. De todas formas, al consultarle si pensaba que partían desde el entorno de Hugo Moyano, sindicalista y presidente del Rojo, la morocha aseguró: "Cuando esto pasó decían que eran amenazas de los barras. No sabemos, puede ser. Yo no creo. Por mi experiencia, no creo que sean de los barras. Hay peces gordos. Yo no quiero hablar de nadie porque ya la estoy pasando mal, no quiero pasarla peor".

Ante la insistencia del cronista, Cinthia reveló: "Yo tengo un nombre en la cabeza sobre lo que pienso de quién viene, porque este juicio está mal parido. No lo puedo decir, estoy tratando de vivir tranquila. Tuvimos un abogado y durante cuatro años la causa no se movió. Le dije a Matías que cambie porque había algo raro. Ese abogado algún arreglo tenía... Efectivamente, lo cambiamos y en seis meses la cosa se revirtió, le embargaron las cuentas, empezaron a subir los escalafones de un juicio, los escalones para cobrar los juicios en la AFA. Si subís, te tienen que llamar".

Indignada, Cinthia Fernández sentenció: "¿Saben cuántas veces resignó la idea de cobrar todo y prefirió dejar parte de los intereses para que su familia esté a salvo? ¡Mil veces! ¿Se piensan que se sentaron a negociar? No se sentaron. Bueno, si no se sientan a negociar, que se atengan a las consecuencias legales. Las cosas se hacen de forma legal, no a lo turbio, a la mafia como acostumbra esta gente".

"Rezo porque no me pase nada. Mi familia no tiene nada que ver. Si vos prometiste un sueldo que no podés pagar no es mi culpa", indicó Cinthia, sobre el drama que hoy atenta contra el bienestar de la familia.