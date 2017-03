Felicidad absoluta: Amalia Granata presentó a Roque, el bebé que tuvo junto a Leo Squarzon

09/03/2017 -

Todavía no pasó un año desde que Amalia Granata comenzó su romance con Leonardo Squarzon, un amor al que pocos apostaban a que perdure.

Sin embargo, la realidad fue muy distinta y ni siquiera la crisis de infidelidad de parte de Leo en pleno embarazo pudo socavar a la pareja. Hoy, a 11 meses de la primera cita, la periodista presentó a Roque en sociedad.

La criaturita nació el 14 de diciembre por cesárea y pesó 3,200 kilogramos. Orgullosa de la vida que trajo al mundo, Amalia abrió su corazón y las puertas de su hogar para que le tomen las primeras fotografías de prensa al pequeño Roque. "Tiene una tranquilidad increíble, es un santo. Tenía temor a que saliera histérico o muy nervioso por todo lo que pasamos el año pasado, pero su mamá hizo un gran trabajo. ¡Roque es un León! Está siempre luchando y no tengo dudas que va a salir con un carácter terrible. Hoy nuestro universo pasa solo por él", confesó Squarzon.

Respecto a la típica polémica del parecido, Amalia reflexionó: "Cuando nació era igual al padre de Leo y ahora se convirtió en una fusión de los dos. Tiene algunos gestos míos y las ojeras y los dedos del pie de él".

Por otra parte, tanto Granata como Squarzon se mantienen siempre cerca de su bebito: "Lo llevamos a todos lados. Vamos, venimos, viajamos y está todo el tiempo con nosotros porque no tenemos niñera. Viajó a Punta del Este, me acompaña a la radio, al canal, a las salidas con nuestros amigos y a mi local nuevo de accesorios. ¡Hasta me lo llevo al gimnasio! Se porta bárbaro, es muy tranquilo y a la noche duerme varias horas de corrido".