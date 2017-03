Claudia habló de Diego: "Si le pasa algo voy a ser la primera en salir corriendo"

09/03/2017 -

Claudia Villafañe sigue sosteniendo que el cariño por Diego Maradona continúa intacto. Después de tantas idas y vueltas, con denuncias de por medio, la ex de "El Diez" sostuvo que ella es una de las pocas personas que hoy lo ayudaría si algo necesitara.

"A Diego no lo conozco hace un año ni dos, ni nueve. Cumplí 55 años y a él lo conocí a los 14. Y pasé por un montón de situaciones y cuando llegamos al momento de Verónica (Ojeda, ex del Diez), ella cuenta su historia, Diego también... o por ahí no la cuenta, y yo cuento la que yo viví. Y con Rocío (Oliva, actual del crack) lo mismo. Yo voy a contar lo que viví y lo que yo hice, después si inventan, si los periodistas dicen cosas que no son o como dicen ustedes que alguien llama del entorno y dice algo y creen que es verdad, esas cosas van más allá de uno", comenzó diciendo Claudia.

"Tengo mi verdad y es la única verdad, la voy a sostener siempre, en todos los casos y con todas las cosas que suceden o que sucedieron con los hijos extramatrimoniales, con sus novias, su familia... porque yo sé lo que viví, y él también lo sabe muy bien", agregó.

Por otro lado, destacó su perfil bajo y su manera de encarar situaciones, incluso cuando era la esposa de Diego: "Yo me manejé y me manejo de una manera distinta a los demás, no sé por qué. Diego va a ser siempre el padre de mis hijas y yo, aunque no esté enamorada no quiere decir que no lo quiera. Lo quiero porque lo elegí para que sea el padre de mis hijas; y él me eligió a mí, en ese momento, para ser la mamá de sus hijas. No fue casualidad que ellas hayan nacido. Por eso nunca voy a hablar mal de él y si tengo que decirle algo, se lo voy a decir sin utilizar a los medios".

Por último y ante la pregunta sobre si ella volvería a retomar una relación amorosa con Maradona, fue tajante: "No, no, como pareja no porque para mí es una cosa que ya pasó. No estoy enamorada pero sí lo quiero y sé que si le pasa algo mañana, yo voy a ser la primera que va a salir corriendo. Como lo fui siempre", finalizó.

Todo, más que bien

Todas estas declaraciones, se confirman con la "buena onda" que hay hoy entre los ex, a pesar de sus diferencias y de los escándalos. Los padres de Dalma y Gianinna se reencontraron en el cumpleaños número siete de su nieto Benjamín Agüero y hasta bailaron juntos.

"Nos juntamos acá para el cumple de Benja. Somos familia y vamos a ser siempre familia. Le guste a quien le guste. Yo voy a ser siempre la abuela y él va a ser siempre el abuelo de Benja. Lo más lindo es poder compartir esos momentos juntos", aseguró Claudia.

Además sobre su relación con Diego, sostuvo: ‘Hablamos normal. En el cumple de Benja la pasamos increíble, estuvo todo perfecto, estuvimos hasta las 6 de la mañana’. Luego, cuando le preguntaron si había bailado con Maradona, Villafañe se rió y optó por no responder.

Tras la celebración del cumpleaños, Claudia contó que con el Diez habían arreglado tener un nuevo encuentro familiar este martes 7 de marzo con su nieto y Gianinna. Sin embargo, a último momento él decidió no ir y comentó que desconocía el motivo por el que los había dejado plantados.