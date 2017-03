Fotos Quienes apostaron al Barça, hicieron fortuna

-

Milagroso, imposible, irrepetible, de otro planeta. No alcanzaron los elogios para describir lo que consiguió Barcelona ante el francés PSG, tras haber sido vapuleado 4 a 0 en el partido de ida. Pero los catalanes no fueron los únicos que festejaron. También los que se animaron a apostar por lo imposible en los distintos sitios de apuesta on line.

Las chances previas reflejaban la disparidad del partido de vuelta. Una abrumadora mayoría se volcaba por lo predecible: que el PSG pasaría de ronda en la Champions, aún perdiendo su partido en el Camp Nou. Jugarle a los franceses de hecho casi no tenía premio, ya que se pagaba 1,07 por cada euro apostado.

Apostarle al Barsa era, por supuesto, tan atractivo como imposible. Pero los imposibles no existen para el equipo de Lio Messi y compañía. El 6 a 1 definido a último minuto le permitió a los que nunca perdieron las esperanzas a ganar una fortuna. Quien le jugó 1.000 dólares al club catalán está cobrando por estas horas 8.500.

Por supuesto el premio se multiplica para los que acertaron con el 6 a 1, ya que en este caso los sitios de apuesta pagaron 19 a 1.

Los expertos en apuestas aseguran que pocas veces se dio semejante disparidad en una competencia deportiva, es decir es extremadamente raro que se pague tanto por apostar a favor o en contra de un equipo o u resultado. Nunca Barcelona había dado vuelta un 4 a 0. Pero además le jugaba en contra la regla del gol doble de visitante. Efectivamente, si el PSG hacía un gol los obligaba a hacer 6. Y sucedió. Los memoriosos recordaban ayer el 6 a 0 de Argentina a Perú en el Mundial 78. En aquel partido, el equipo de Kempes también precisaba ganar por lo menos por 4 goles para dejar afuera de la final a Brasil.

Los hinchas alrededor del mundo no salen de su asombro. Y los apostadores tampoco. Sobre todo los pocos locos que le tuvieron fe al Barsa. y vaya si fueron recompensados.