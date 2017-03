Frigerio: "Empezar con los paros pone en riesgo la recuperación"

Fotos Rogelio Frigerio

Hoy 11:33 -

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, cuestionó con dureza la movilización de la CGT, agrupaciones sociales y de izquierda contra el Gobierno y sostuvo que "llama la atención" que los gremios quieran convocar a una huelga general cuando las variables económicas muestran una recuperación, y agregó: “No podemos dejar de pensar que esto está teñido de un año electoral que se anticipó demasiado porque todavía falta mucho tiempo para las elecciones”.

Ante la presión de distintos sectores para que la CGT convoque a un paro contra Mauricio Macri, Frigerio advirtió que el Gobierno está dispuesto a dialogar y pidió que los líderes sindicales eviten una medida de fuerza que ponga "en riesgo la recuperación" de la economía.

Despidos

Consultado sobre los despidos en distintos sectores, uno de los principales reclamos de la CGT a la Casa Rosada, Frigerio aseguró que: "Lo macroeconómico no tiene que dejarnos de ver que hay problemas puntuales. A mí cada argentino que pierde su trabajo me duele, porque es una familia que tiene incertidumbre, que se junta a comer y no sabe si va a tener la comida al día siguiente. Esto no se resuelve con manifestación de ayer, con las trompadas y la violencia".

Te recomendamos: Secuestran 60 mil pastillas de éxtasis en el mismo vuelo de Macri

"Tenemos que ser transparentes"

Por otra parte, Frigerio dijo que desde el Ejecutivo deben ser "transparentes" y prevenir posibles conflictos de intereses, como ocurrió con los casos de Avianca o el Correo Argentino. "Tenemos que ser transparentes, que es otro reclamo de la gente y lo asumimos. Venimos de muchísima corrupción en el sector público", indicó.

Según Frigerio, el Gobierno es "más papista que el Papa" en esos temas. "No voy a permitir que nos quieran igualar con los corruptos, con los que vienen a la política para llenarse los bolsillos con la plata de la gente", remarcó.