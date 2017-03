Fotos Pettinato: “Si el Indio Solari estuviera enfermo, haría mejores canciones”

Hoy 12:11 -

Roberto Pettinato, ex integrante de Sumo, realizó duras declaraciones en torno al Indio Solari, quien en apenas tres días dará un show multitudinario en la ciudad de Olavarría.

“Jamás en la vida voy a creer nada del Indio. Ni que esté enfermo ni nada por el estilo, así le tiemblen sus manos delante mío, no le creo. Si estuviera enfermo, creo que haría mejores canciones", dijo Pettinato, contundente, poniendo en duda la confesión del músico en una entrevista con Mario Pergolini.

Cuando le preguntaron por qué el Indio mentiría -en el marco de una entrevista - contestó: "Para elevarse a gloria superior y que todos los días lo lloren 200 mil personas".

Por otro lado, Pettinato dilapidó al ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en cuanto a su producción musical. “Los peores discos de los últimos años son los del Indio Solari: escribe las mismas letras y me doy cuenta de que no significan nada. No tienen profundidad. Su estilo es el del cadáver exquisito: escribo frases sueltas y las mezclo. Los surrealistas hacían eso", aseguró.