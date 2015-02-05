CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Marzo de 2017

A LAS 18.30 CASO CERRADO.

Hoy 20:39 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA (CONTINUACIÓN)

23.00 CINE. ANGELES Y DEMONIOS

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS


CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

18.00 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE


TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

17.00 VIDA

18.00 OLIMPIA

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS


 EL TRECE

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 CUESTIÓN DE PESO

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

22.30 MEDCEZIR

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CIRCUITO ARGENTINA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 UNIENDO DESTINOS

15.30 BÁSQUET POR EL 14: VILLA

MERCEDES VS. HERRERA (FEM)

17.00 LA TOCATA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA RUTA DEL

DOCUMENTALISTA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 - 2ª EDICIÓN

22.30 ESTUDIO ABIERTO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS

NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

07.36 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA DOS

VECES

09.31 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR

CINEMAX PAN

10.01 LEYENDAS DE PASIÓN

12.38 POSEIDÓN

14.26 CUESTIÓN DE HONOR

17.11 60 SEGUNDOS

19.35 PARKER

22.00 POSEIDÓN

23.48 AMENAZA EN EL MAR

TCM

08.00 MÁS CORAZÓN QUE ODIO

10.00 MUPPETS EN LA ISLA DEL TESORO, LOS

12.15 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS

14.25 MIS OTROS YO

16.40 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 3)

23.10 FANTASMAS DE MARTE

TNT

07.25 EVOLUCIÓN

09.09 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL

MUNDO

12.06 IDENTIDAD DESCONOCIDA

14.18 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

15.57 EL HOMBRE ARAÑA 2

18.20 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

20.01 RÁPIDO Y FURIOSO

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 JACK, EL CAZAGIGANTES

00.57 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.52 CHINESE ZODIAC. LA

SPACE

08.29 ERASED

10.25 BLANCO INVISIBLE

12.36 TROYA

15.33 GRAN TORINO

17.44 AGENTE INTERNACIONAL

20.01 LA MONTAÑA EMBRUJADA

22.00 ALL CHEERLEADERS DIE

23.41 CHROMESKULL. LAID TO REST 2

CINECANAL

09.00 NUEVE MESES

10.50 HOTEL PARA PERROS

12.35 EL CLUB DE MADRES SOLTERAS

14.35 AMIGOS SALVAJES 2

16.00 EL VIAJE MÁS LARGO

18.15 CONFUSIÓN DE AMOR

20.00 12 DESAFÍOS

22.00 INSURGENTE

SONY

08.00 SEINFELD

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

13.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 CAMBIADAS AL NACER

15.00 CAMBIADAS AL NACER

16.00 CAMBIADAS AL NACER

17.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE

22.00 THE VOICE

23.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA


A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+HOY, A LA MEDIANOCHE,

MARTÍN GARCÍA PRESENTA

CANCIONES PARA AMANSAR

FANTASMAS.

+SÁBADO 11, A LAS 23, TANGOS

CON PERFUME DE MUJER,

CON VIRGINIA FERNÁNDEZ.

INVITADOS: CIELO DUARTE Y LUIS

LAZARTE.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, JARANA NEGRA, MÚSICA

AFROLATINA CON CECILIA

ESCOBAR, MARIO PALAVECINO,

MATÍAS QUIÑÓNEZ, ENZO

ROJAS, LAURA ROJAS, BELÉN

SPLANGUÑO Y GONZALO LARES.

DESAFINADOS BAR

(URQUIZA 267)

+HOY, A LAS 22.30, ANDREA

CANTA BRASIL, CON ANDREA

LEGNAME, JORGE SUÁREZ

(GUITARRAS), CARLOS

SANDOBAL (BAJO), WALTER

MORE (PIANO) Y ARIEL

“GOMA” HERRERA (BATERÍA Y

PERCUSIÓN)

+SÁBADO 11, A LAS 23.30,

ÁNGEL ARAGONÉS, MARCELO

TIBERTI, LISANDRO ARGAÑARÁS

Y CARLOS SANDOBAL,

OFRECERÁN UN SHOW.

+JUEVES 16, A LAS 22.30,

MARIANA BARAJ & FERNANDO

BARRIENTOS, CANTAN A VIOLETA

PARRA & GUSTAVO “EL CUCHI”

LEGUIZAMÓN.


CINES


SUNSTAR

MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

17.00 (Cast)

LA LLAMADA 3 2D

Terror. (13 años)

22.00 (Subt), 00.15 (Subt)

KONG LA ISLA CALAVERA

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13años)

17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30

(Subt) 01:00 (Subt)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS

MAS OSCURAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 15/03 20:00 (Subt)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

22:40 (Subt) 01:00 (Subt)

22:40 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

17:00 (Cast)

KONG LA ISLA CALAVERA

(2D): AVENTURA, ACCIÓN (+13

años) 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

00:30 (Subt)

LEGO BATMAN LA

PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

17:10 (Cast)

LOGAN (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+16 años)

19:30 (Subt) 22:15 (Subt) 00:50

(Subt)


HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE

AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 17:40- (TODOS LOS

DÍAS, EXCEPTO SÁBADO)

FRAGMENTADO 2D APTA

16 AÑOS CASTELLANO

22:10 - (TODOS LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13

CON RESERVA CASTELLANO

20:00 (TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO

JUEVES)

LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS

CASTELLANO

17:30 - 20:05 - 22:40 (TODOS LOS

DIAS)

KONG: LA ISLA CALAVERA

2D ESTRENO APTA 13 AÑOS CON

RESERVA CASTELLANO

18:00 - 20:30 - 22:50 (TODOS LOS

DÍAS)

 
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