CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Marzo de 2017
A LAS 18.30 CASO CERRADO.
Por El Liberal
Hoy 20:39 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA (CONTINUACIÓN)
23.00 CINE. ANGELES Y DEMONIOS
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
18.00 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
22.00 MEJOR DE NOCHE
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
17.00 VIDA
18.00 OLIMPIA
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
22.30 MEDCEZIR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 CIRCUITO ARGENTINA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 UNIENDO DESTINOS
15.30 BÁSQUET POR EL 14: VILLA
MERCEDES VS. HERRERA (FEM)
17.00 LA TOCATA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA RUTA DEL
DOCUMENTALISTA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 - 2ª EDICIÓN
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS
NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.36 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA DOS
VECES
09.31 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR
CINEMAX PAN
10.01 LEYENDAS DE PASIÓN
12.38 POSEIDÓN
14.26 CUESTIÓN DE HONOR
17.11 60 SEGUNDOS
19.35 PARKER
22.00 POSEIDÓN
23.48 AMENAZA EN EL MAR
TCM
08.00 MÁS CORAZÓN QUE ODIO
10.00 MUPPETS EN LA ISLA DEL TESORO, LOS
12.15 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS
14.25 MIS OTROS YO
16.40 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
23.10 FANTASMAS DE MARTE
TNT
07.25 EVOLUCIÓN
09.09 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL
MUNDO
12.06 IDENTIDAD DESCONOCIDA
14.18 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
15.57 EL HOMBRE ARAÑA 2
18.20 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
20.01 RÁPIDO Y FURIOSO
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 JACK, EL CAZAGIGANTES
00.57 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.52 CHINESE ZODIAC. LA
SPACE
08.29 ERASED
10.25 BLANCO INVISIBLE
12.36 TROYA
15.33 GRAN TORINO
17.44 AGENTE INTERNACIONAL
20.01 LA MONTAÑA EMBRUJADA
22.00 ALL CHEERLEADERS DIE
23.41 CHROMESKULL. LAID TO REST 2
CINECANAL
09.00 NUEVE MESES
10.50 HOTEL PARA PERROS
12.35 EL CLUB DE MADRES SOLTERAS
14.35 AMIGOS SALVAJES 2
16.00 EL VIAJE MÁS LARGO
18.15 CONFUSIÓN DE AMOR
20.00 12 DESAFÍOS
22.00 INSURGENTE
SONY
08.00 SEINFELD
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
13.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 CAMBIADAS AL NACER
15.00 CAMBIADAS AL NACER
16.00 CAMBIADAS AL NACER
17.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
22.00 THE VOICE
23.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+HOY, A LA MEDIANOCHE,
MARTÍN GARCÍA PRESENTA
CANCIONES PARA AMANSAR
FANTASMAS.
+SÁBADO 11, A LAS 23, TANGOS
CON PERFUME DE MUJER,
CON VIRGINIA FERNÁNDEZ.
INVITADOS: CIELO DUARTE Y LUIS
LAZARTE.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, JARANA NEGRA, MÚSICA
AFROLATINA CON CECILIA
ESCOBAR, MARIO PALAVECINO,
MATÍAS QUIÑÓNEZ, ENZO
ROJAS, LAURA ROJAS, BELÉN
SPLANGUÑO Y GONZALO LARES.
DESAFINADOS BAR
(URQUIZA 267)
+HOY, A LAS 22.30, ANDREA
CANTA BRASIL, CON ANDREA
LEGNAME, JORGE SUÁREZ
(GUITARRAS), CARLOS
SANDOBAL (BAJO), WALTER
MORE (PIANO) Y ARIEL
“GOMA” HERRERA (BATERÍA Y
PERCUSIÓN)
+SÁBADO 11, A LAS 23.30,
ÁNGEL ARAGONÉS, MARCELO
TIBERTI, LISANDRO ARGAÑARÁS
Y CARLOS SANDOBAL,
OFRECERÁN UN SHOW.
+JUEVES 16, A LAS 22.30,
MARIANA BARAJ & FERNANDO
BARRIENTOS, CANTAN A VIOLETA
PARRA & GUSTAVO “EL CUCHI”
LEGUIZAMÓN.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
17.00 (Cast)
LA LLAMADA 3 2D
Terror. (13 años)
22.00 (Subt), 00.15 (Subt)
KONG LA ISLA CALAVERA
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30
(Subt) 01:00 (Subt)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS
MAS OSCURAS (2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 15/03 20:00 (Subt)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
22:40 (Subt) 01:00 (Subt)
22:40 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
17:00 (Cast)
KONG LA ISLA CALAVERA
(2D): AVENTURA, ACCIÓN (+13
años) 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
00:30 (Subt)
LEGO BATMAN LA
PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
17:10 (Cast)
LOGAN (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+16 años)
19:30 (Subt) 22:15 (Subt) 00:50
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE
AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 17:40- (TODOS LOS
DÍAS, EXCEPTO SÁBADO)
FRAGMENTADO 2D APTA
16 AÑOS CASTELLANO
22:10 - (TODOS LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13
CON RESERVA CASTELLANO
20:00 (TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO
JUEVES)
LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS
CASTELLANO
17:30 - 20:05 - 22:40 (TODOS LOS
DIAS)
KONG: LA ISLA CALAVERA
2D ESTRENO APTA 13 AÑOS CON
RESERVA CASTELLANO
18:00 - 20:30 - 22:50 (TODOS LOS
DÍAS)