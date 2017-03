FÚNEBRES | 10 de Marzo de 2017

10/03/2017 -

Fallecimientos

10/3/17

- Bartolina del Jesus Orellana (Loreto)

- Juana Villarreal

- Ramón Vicente Flores (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRAZA, DANTE HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Prof. Martín E. Acuña, su esposa Elena I. Broggi, sus hijas Dra. María Laura y Lic. María Elena, sus hijos pol. Dr. Luis P. Sgoifo y Agustín Contreras, sus nietas Assisi e Isabela, Manuel y Calixta, y N. Montenegro y flia. acompañan en el dolor a sus hnas, sobrinos y demás fliares, ante irreparable pérdida del apreciado vecino Horacio.

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Sus hijos Alicia, Pepe, Zulema, Chamaca, sus nietos y bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZALDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. "Sembró sonrisas a su alrededor, que hicieron bien, disiparon nubes y suavizaron tiranteces". Sus hijos Pepe, Alicia, Chamaca, Zulema y Graciela, hijos politicos, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZALDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Felices los limpios de corazón porque ellos verán el Reino de los cielos. Su sobrina Marcela Soria, su esposo Víctor e hijo Jerónimo, cuñada política Adela Harón lamentan su fallecimiento y abrazan a Alicia, Pepe, Chami y Zuli. Ruegan oraciones en su memoria,

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZALDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Sus amigos de siempre del M.F.C.: Valle y Buly Blanes; Antonio Cantos, Nena y Raul Cristófoli, Elena y Adán Lobo, Chichí y Gringo Mananicci, Amalia de Marteleur, Chiqui de Medina, Negrita y Luis Migueles, Lucy de Peralta, Chita y Ñato Pithod despiden con cariño al querido compañero quien, seguramente habrá alcanzado a la amada Nelly con quien formara pareja ejemplar por largas generaciones de apostolado familiar, enseñanza a las jovenes parejas, sobre todo en I.P.M y Encuentros conyugales, con testimonio de amor inquebrantable en una existencia plena de valores y vivencia real de la fe, esperanza y caridad.

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZALDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Los integrantes del grupo "Achalay" participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Alicia y demás familiares en este doloroso momento. Rogamos una oración a su memoria.

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZALDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Juan José Cesca, su esposa Marta Chedid, su hijo Juan Martín, Ana Paula y Luisina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZALDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Carlos Aldo Cesca, su esposa Nancy Fernández y su hija Carla Antonella participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria.

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZALDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Directivo y personal de Marmolería Cesca hnos. participa su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZALDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Jorge J. Téves, su esposa Marta Beggeres y sus hijas Cecilia, Edugenia, Eliana y Laura participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia., en su dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZALDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Señor ya está ante ti recíbelo en tu Reino Amigos de la Flia.; Gorda Castro, Tere Riba, Zuni Terrera, Susy Muxi, Georgina Tarchini, Lili Mateo, Martita Azar, Patricia Davinson, Sara Achával y Susana Lugones, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZALDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Eduardo Salvatierra, Rosalba Salvatierra e hijos Rosalba, Irina, Raúl y David, Elisa Salvatierra, Daniel, Marianela Muratore y Germán Muratore y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZALDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Walter Pedro Cura, Maria José Rizo Patrón y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZALDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Carlos R. Epstein, Laura M. Vittar de Epstein y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZALDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Carlos Pithod y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA, RODOLFO ELIZALDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Servicio de Encuentro Conyugal del Movimiento Familiar Cristiano participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, HÉCTOR JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Querido padre vivirás en nuestros corazones. Sus hijas Elizabeth, Liliana y Cristina, sus hijos políticos Gabriel Revollo, Gustavo Aranda y sus nietos Eleán Gabriel, Simón y Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento, e invitan al sepelio hoy a las 11 hs en el cement. La Piedad. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 Belgrano y Alsina.

FIGUEROA, HÉCTOR JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Sus hijos Elizabeth, Liliana y Cristina, nietos Gabriel, Simón y Mauricio e hijos políticos participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio la Piedad hs 11. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

FIGUEROA, HÉCTOR JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Su ahijada María Alejandra Gutiérrez, su esposo Marcelo Díaz e hija Rita Abril participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos hoy a las 11 al cementerio La Piedad previo oficio religioso en el mismo. Sala velatoria Belgrano y Alsina.

FIGUEROA, HÉCTOR JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Honorable comisión directiva del sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y subcomisión de delegados y pensionados participan el fallecimiento del socio. Que sus restos serán inhumados en el cement. La Piedad.

GALEANO, AFRODONIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Su esposo Francisco Antonio Díaz, su hijo Ricardo D. Galeano, h. pol. Beatriz Coslla, nietos, Su hijo en el afecto Diego y flia., y demas fliares. participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10 hs. en el cem. La Piedad. Casa de duelo Juan B. Alberdi Nº 2941 Bº J. Kennedy. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GARCÍA, OSCAR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Su esposa Ángeles Gómez, sus hijas Sandra y Mónica, su hijo pol. Oscar, sus nietos Karina, Andrés, Aylen, Daniela, Kario y Leandro participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10:30 en el cementerio Parque de la Paz. C duelo P L Gallo 340. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LOBO, ÁNGEL ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Su esposa Marina, sus hijos Sabrina y Emiliano, nietos Ángel, Morena y Bautista participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LOBO, ÁNGEL ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Estudio Contable Coronel; Carlos G. Coronel y flia., participa con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LOBO, ÁNGEL ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Carlos Coronel y flia., despiden con pesar al apreciado Lobito y acompañan a su flia., en su dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. El amigo de su hija Verónica: Raul Vergottini y Sra. sus hijas Dra. Silvia Vergottini y Dr. Jorge Luis Maestre y flia, Marcela Vergottini y Sr. Fabian Lisa participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Sus primos Alfredo Basbús y María del C. Del Vitto e hijos acompañan a sus hijos y nietos por irreparable pérdida.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Nena que Dios te tenga en lo mas alto, pues siempre estaremos recordándote por tu gran bondad. Su prima Elsa Herrera de López de Cornet, sus hijas Silvia Elena Lopez de Cornet, Martín Cornet Olivera y María Cristina López, sus respectivos hijos Martín, Pedro y Pablo Cornet y Mariano y Milagros Eleán participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Su amiga Sofía Montesinos de Abalovich y flia; y su hijo Eduardo Antonio Abalovich y flia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Dra. María de las Mercedes Juárez, Dr. Ramón Sabino Barraza y familia acompañan a la familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Hebe Alicia Vignau de Presti. Acompaña a su flia en tan doloroso momento.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Pablo César Presti, Betina Pérez Curbelo de Presti y sus hijos Pablo, Giuliana y Alejo participan su fallecimiento.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Miguel A. Munar y Alicia J. Presti de Munar y sus hijos participan con dolor su fallecimiento.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Daniel Larsen y Suny Cuba y sus hijos Cristian Larsen, Federico Larsen y Benjamín Larsen participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tanto dolor.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Nena con gran pena te despido. Te fuiste con tus dolores pero estuviste acompañada de tus hijos en todo momento, nietos y bisnietos. Un abrazo para los cuatro chicos. Pampi González de Viano y familia.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Hugo Andrés Argañarás y su Sra. Angie Martínez participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Buby y Sra. Elevan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Hugo Absalón Argañrás, su Sra. Ángela Innamorato participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro y José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias., participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Olga Fiad de Cáceres, Susana Fiad de Palau, María Inés Fiad de Palau y sus respectivas flias participan con dolor el fallecimiento de la Sra. Nena y elevan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Lic. Bibiana Castillo participa con dolor su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Eduardo Bonacina, su esposa Marta Lezana y sus hijos Eduardo, Luciana, Agustín, Mariano y Gabriela participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Maria Nelva Atía de Ahuad y su hija Paulina María Ahuad participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán el rostro de Dios. Queridos hijos de la Nena y Chonono cuando el dolor los abrume por esa tan notoria ausencia recuérdenla como era: buena, hermosa, bondadosa, generosa, gran amiga, gran madre y esposa, pero por sobre todas las cosas una bella persona; el dolor no pasará pero si se reducirá y algún día, que sólo Dios conoce, recordarán momentos graciosos, divertidos, llenos de amor y verán que la vida de vuestra madre hizo feliz a muchísimas personas. Un fuerte abrazo y mi recuerdo más cariñoso para quien ya está en el cielo. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Francisco Lami Hernández, Emilia Susnjar e hijos acompañan con afecto a sus hijos en estos dolorosos momentos.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola participan su fallecimiento.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Nora Rafael de Jiménez despide en oración a Nena por su descanso en el Señor. Acompañan con afecto a sus hijos, familiares en estos momentos.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba, sus hijos Álvaro y Roxana participan con profundo dolor su partida al Reino de Dios y acompañan a sus hijos Rado, Verónica, Vali y Eva y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria y su descanso en paz.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Dra. Roxana Fuentes y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida madrina Sra. Nena y acompaña a sus hijos en este dificil momento, rogando por la resignación familiar. Eleva oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila, sus hijos y familias participan el fallecimiento de la madre de sus colegas y amigos. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Hugo Rodríguez, María Cecilia Turk, sus hijos Alejandrina, Valentín, Rocío y Hugo, e hijos políticos, participan con pesar su fallecimiento y acompñan con cariño a toda su familia.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. José Luis Olivera y Marta Inés Hamann, sus hijos Sofía, Adolfo y José Luis, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Sus compañeros de trabajo de la Unidad Fiscal Banda: Dra. Alicia Inés Presti de Munar, Dr. Mario Basbus, Dr. Daniel H. Nediani, Tato Ramos, Mauricio Vega, Sergio Pérez, David Anríquez, Hugo Aranda, Eberth Arutt , Silvia Dorado y Julio Guzmán, de su nieta Lourdes Mesa, participan y acompañan a su compañera en tan doloroso momento. Rogando el descanso eterno de su alma y una oración en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Ramón Gorosito y flia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Norberto Scaraffia, su esposa Felicitas Martilotti y sus hijas Felicitas y Rocío participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos con afecto.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Marcelo F. Salvadores, Lisi Cisneros y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Nena, y elevan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Armando Meossi y Liliana González del Solar de Meossi participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga Nena y elevan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Nelly Beatriz Herrera de Basbús participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Nena y acompaña a sus hijos, nietos y demás familiares en su dolor.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Víctor Alegre, Marta Aída Viaña, sus hijos Felipe, Víctor, Gustavo, José y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Que Dios le conceda el descanso eterno.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Su amiga Nora Stella Rava de Yocca, sus hijos Ing. Eduardo Yocca y flia., Esc. Gustavo Enrique Yocca, Cecilia Teruel de Yocca participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares y ruegan oraciones en su querida memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Rafael Bonacina e Isabel Santillán Borges participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Sara B. Navarrete de Hounau y su hijo Eduardo Augusto participan con pena su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y respectivas familias con oraciones, en momentos tan dolorosos por la sensible pérdida sufrida. Ruegan a Dios por el descanso eterno de la querida Nena y una pronta resignación cristiana para toda su familia.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Cupi Torres de Mercao, amiga del alma, te acompaña en esta partida y ruega oraciones a tu memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol de Ramos Taboada, sus hijas Antonieta y María participan con profundo dolor su fallecimiento elevando oraciones a su memoria y resignación a toda su familia.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Luis Rezola y Patricia Passarell, hijos, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento. Acompañando a Rado y Mónica con afecto y oraciones.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. El Presidente Interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo Arq. José Argentino Cambrini y demás secretarios técnicos y personal participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Marcos de Alcorta, Valentina Inés, abuela del Dr. Agustín Alcorta, compañero de trabajo, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculado Dr. Conrado Alcorta y abuela del Dr. Conrado Jorge Alcorta Alonso. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Conrado Alcorta y abuela del Dr. Conrado Alcorta Alonso. Ruega oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Conrado Pedro Alcorta y abuela del Dr. Conrado Jorge Alcorta Alonso, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Javier Barrera Nicholson, Magali Zerda y sus hijas Emma Agueda y Ernesthina Barrera Nicholson participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos Rado, Vali, Vero y Eva y familias en estos momentos de dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Dr. Manuel José Hernández y su esposa María Elisa Fernández Rojas, participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a sus hijos en tan doloroso momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Paula Barrera Nicholson, sus hijos Antonio, Belén y Pilar Juárez Quiroga; Jimena, Bernardo y Martina Santillán participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos Rado, Vali, Vero y Eva y familias en estos momentos de dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Guillermo T. Montenegro participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus primos Rado, Vali, Vero y Eva y familias en estos momentos de dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. López Bustos Mariano y su Sra. Virginia e hijos; Hernández Antonio e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine y familia participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Victorio Manuel, Arturo Enrique, Manuel José y Luis Jorge Hernández, participan con hondo pesar su fallecimiento, acompañándolos en este doloroso momento a sus hijos, hijos politicos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria y que su alma descanse en paz y cristiana resignación para sus seres queridos.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Rafael Antonio Canllo participa con mucho pesar su fallecimiento.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Mario Héctor Japaze y Silvia Jozami de Japaze participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. José Nicanor Meossi, Luisa Inés Zaccardi, sus hijos José Alejandro y Nicanor Eugenio Meossi participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia. Ruega oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. "Sólo Dios puede darnos el consuelo y la paz tras esta pérdida irreparable. Pidamos en oración por su alma y que el Señor nos ayude a sobrellevar su partida". Nélida Daud de Basbús, sus hijos Freddy y flia., Marcelo y Flia., Claudio y Silvia Adriana participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Jesús Gramajo Feijóo, María Inés Girado de Gramajo Feijóo, sus hijos Santiago y Marcos participan su fallecimiento.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Eduardo Molejón, Laura Izaguirre e hijos acompañan a toda la familia Alcorta en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Domingo Abdala y su esposa Maria Luisa Drube y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Vali y toda su flia. en su dolor. Elevan oraaciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Palmira de Arzuaga de Billaud, apenada participa el fallecimiento de Nena. Ruega oraciones en su querida memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en el dolor y la oracion.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Margarita Stabile de Chiericotti, sus hijos y nietos participan con mucha pena su fallecimiento.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Marcelo Ábalos Alcorta y sus hijos Marcela, Víctor y María José, participan el fallecimiento de su prima política y elevan oraciones en su memoria

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Azucena Ferrari de Sayah Correa: Sus hijos Eva, Michel y flia; Federico y flia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma y Dios les de consuelo a todos sus hijos y nietos. Que así sea.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17. Arq. Raúl M. Sabouret, su esposa Cristina Zavalía y sus hijos Santiago, Raúl e Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con pesar a Verónica y Alfredo, Rado y Mónica y Valentina y Rodolfo en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Enrique Agüero y Cecilia Degano, sus hijos Lucas y Natalia Guido, Juan Pablo y Maria Esperanza Lorefice, Javier y Milagros Ordoñes, sus nietos Lourdes, Florencia, Agustina, Tomás, Augusto, Juancruz y Manuela, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familias.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Luis Alberto García Olivera, Sonia Nazario de García Olivera, sus hijos Javier, Guadalupe y Milagros participan con sentimiento cristiano su fallecimiento, elevan una oración en su memoria y acompañan a su querido amigo Rado y familia.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Marcelo Ábalos Alcorta y sus hijos Marcela, Víctor y María José, participan el fallecimiento de su prima política y elevan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. César Augusto Carnero participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su amigo Rado en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

NICHO ROJAS, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Alberto Varas y flia. participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial rogando por su eterno descanso. Elevan oraciones al Señor para que la paz y tranquilidad regresen en forma de verdadera y cristiana resignación para su querida familia.

NICHO ROJAS, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del colega y amigo, acompañan a su familia en este momento y ruegan una oración en su memoria.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Su esposa Leda Páez, hijos Lucrecia y Miguel Oieni, h. pol. Mariela Villagra, nietos José y Nahir Gay, Federico, Luisina, Valentina Oieni participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cem. Parque de la Paz. Casa de duelo P.L. Gallo 330 (SV). Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Su sobrina María Alina Oieni, su esposo Daniel Leonardo Abdala, su sobrino nieto Leonardo Antonio Abdala participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Leda, primos Miguel y Lucrecia, nietos y a su hermana Tina Oieni. Elevan oraciones por su eterno descanso.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Su cuñada Alina Brandán de Oieni, sus sobrinos María Alina Oieni, Mariano Ramón Oieni y Daniel Leonardo Abdala, su sobrino nieto Leonardo Antonio Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Su sobrino y ahijado Mariano Ramón Oieni participa con gran pena su fallecimiento y acompaña a su tía Leda y primos hermanos Miguel y Lucrecia y a todos sus nietos en esta dolorosa circunstancia. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ORELLANA, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Sus hijos Mercedes, Carlos, Cristina, hijos pol. Ana, Marcelo, Rubén, nietos, bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cem. La Piedad a las 9 hs. Casa de duelo Fray Juan Grande 615, Bº h. Hondo.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RAMÍREZ, JOSÉ DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Ante el dolor tan grande que significa perder a un Padre les hacen llegar sus condolencias y los abraza con mucho cariño a sus amigos José y Rosi, rogando al Altísimo por una pronta resignación. Rogamos oraciones en su memoria. Maria Inés y Sonia Susana Saracco.

RÍOS, NELIA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. El Dr. Carlos Scaglione y Dra.Susana de Scaglione y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Susana.

RÍOS, NELIA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. El Dr. Mariano Utrera y Lic. Lida de Utrera participan con dolor y ruega oraciones en la memoria del fallecimiento de la mamá de su amiga Susana.

RÍOS, NELIA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Armando Meossi, Liliana González del Solar de Meossi y sus hijos participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Susana y elevan oraciones en su memoria.

RÍOS, NELIA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Marta de Karam participa su fallecimiento, acompañan a su familia en estos momentos de dolor y ruegan a Dios por su eterno descanso.

VILLARREAL, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Mirta del Valle Herrera y sus hijos Patricia Alejandra, Gabriel Alberto y Luciana Virginia Omil y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VILLARREAL, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Que el Señor abra las puertas del paraíso que lo tienes ganados y te reciba para que descanses en pa. Tus hermanos en el afecto Ester Herrera, Hugo Pieroni y sus hijos Guillermo Hugo y Maria Angela Pieroni con sus respectivas familias, participan su fallecimiento con mucho pesar. Ruega oraciones en su memoria.

VILLARREAL, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Marcela de la Rúa y sus nietos Valentin y Lara Herrera de la Rúa, lloramos tu partida abuela y siempre te tendremos en nuestro corazon y nuestra memoria. Descansa en paz.

VILLARREAL, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Rosa Collado de la Rúa y sus hijos Marcela, Luis de la Rúa y Gabriela Brandán, Claudio de la Rua y Mariela Ciotti, Alejandra de la Rua y Miguel de la Rua, participan con dolor su fallecimiento. Te voy a extrañar amiga.

VILLARREAL, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Dra. Ana Corbalán de Collado Miralles, junto a sus hijos Gabriela, Eliana, Melina, Ana Cecilia, Amelia y Santiago Collado Miralles despiden con afecto a Juanita rogando cristiana resignación para Pablo, Valentín y Lara.

VILLARREAL, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Mirta Collado de Lescano, sus hijos Luis, Fernando y Graciela; sus hijos políticos Mónica Morán y Matías Coronel participan su fallecimiento rogando cristiana resignación para su hijo Pablo y sus nietos Valentín y Lara.

ZELAYA DE LEDESMA, MERCEDES DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Su esposo Hugo Ledesma, sus hijos Francisco y Omar, hijas pol. Susana y nietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Morales. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ZELAYA DE LEDESMA, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Héctor Rubén Paz, el Vicedecano Pedro Juvenal Basualdo, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre del Ing. Francisco Ledesma, docente del Departamento Académico de Estructuras y Construcciones. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

ZELAYA DE LEDESMA, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Tomas Allall, Mirta Peralta, María, Álvaro y Paula Allall participan el fallecimiento de la mamá y abuela de sus amigos Pancho, Patricia, Agustín, Araceli y Nicolás que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

ZELAYA DE LEDESMA, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre del Ing. Francisco Ledesma, docente del Departamento Académico de Estructuras y Construcciones. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GALVÁN, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Hoy se cumplen nueve días de tu partida hacia el Reino del Señor. Nunca olvidaremos tu sencillez, la fuerza y la buena onda que le ponías a todo especialmente a tu trabajo de panadero, con el cual honraste a toda tu familia. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Tus amigos del árbol compartido: Hugo Ibáñez, "Chori" Contreras, Nene Luna, Niño Agüero, Héctor Ovejero, Muny Ovejero, Richi Ibáñez y sus respectivas familias, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo.

ORIETA, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/16|. Tus ojos nos guiarán desde el Cielo. Viviras siempre en el corazón de tu madre. Tu mamá Yolanda, esposa Laura, tus hermanos Domingo y Mario y María, tus cuñados Verónica, Liliana y Nacho. tus ahijados,sobrinos, Micaela, Rodrigo, Nicolás, Ian, Romina, Celeste, Thiziano y Thiziana, tu tía Ramona, tus primos Ayelén y Narela y tus otros tios y primos, invitan a la misa en la Catedral hoy a las 20.30 hs.

RODRÍGUEZ, RAFAEL (TOLÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/16|. "Señor, Dios mío, hoy vuelven las lágrimas a caer como perlas al vacío recordando un ser querido y fallecido. Está contigo. Tú lo cuidas como lo cuidaríamos aquí en la tierra. Mientras en nuestros corazones siga viviendo, solo su cuerpo se habrá marchado". Sus hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en el Bº Güemes, al cumplirse un año de su partida al encuentro con el Señor. Se ruega oraciones en su memoria.

SILVES DE SALVATIERRA, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/16|. Ya pasó un año! Se siente mucho tu ausencia. Se mezclan tantos recuerdos. Sabemos que descansas en paz junto a ellos. Este viernes 10 de marzo te recordaremos y pediremos a Dios por tu alma. Tus hijos Mery, Berta y Jorge, tu hija política y nietos invitamos a la misa a realizarse hoy, a las 20.30 en la parroquia Santa Rita.

TREJO, NIDIA APOLINARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnieto invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la parroquia San Francisco, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

JIMÉNEZ, DARÍO ALBERTO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/15|. Te fuiste una mañana sin despedirte, te fuiste a un mundo mágico cerca de las estrellas, donde no existe el dolor ni la tristeza, es un paraíso hermoso, te fuiste para convertirte en un bello ángel para cuidarnos desde lejos con tu luz brillante, miro el cielo y te busco se que eres una de esas estrellas brillante que nos mira. Te extraño todos los días pero mirando al cielo me consuela saber que tu estas ahí convertido en un hermoso ángel, te fuiste para no regresar pero te prometo volver a encontrar y jamás volvernos a separar. A dos años de su partida y duele como ese primer día que cerraste tus ojitos y dejaste nuestras almas vacías. Te amo, te amaremos toda la vida hasta volver a estar contigo. Nene. Tu familia que te espera todos los días. tu mamá Norma, tu papá Lito, tu hija Milagros, tus hermanos Martín, Belén, Adrian, Camila y Teo, tus sobrinos Romina, Nahin, Bauti y Simón y sus abuelos, invitan a al responso hoy en el panteón familiar a las 9 hs y a la misa el día Domingo a las 21 hs en la parroquia Santa Lucia.

VERÓN, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Su esposa Nidia Luna, sus hijos Laura, Soledad, Ramón, Gimena, Nicolás y Ramoncito Veron, nietos yuliana, Julieta, Rita, Jonás y Máximo, invitan al responso hoy a las 9 hs en el cementerio de Los Flores y a las 20 hs la misa en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

VERÓN, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Su madre Lucia Avellaneda y sus hijos políticos Roberto Jiménez, Cristian Villalba y Alejandro Barrera, invitan al responso hoy a las 9 hs en el cementerio de Los Flores y a las 20 hs la misa en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FLORES, RAMÓN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Sus hijos Irma, Juan, Constanza, hijos pol. Silvia, Gringo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Jardin del Sol. Cob. Iosep. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. Tel 4219787.

FLORES, RAMÓN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Los amigos de su hijos Irma y Juan: Raul Vergottini y Sra., sus hijas Dra. Silvia Vergottini y Dr. Jorge Luis Mestre y flia, Marcela Vergottini y Sr. Fabián Lisa participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMES, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/17|. Su esposa Marta, hijos Antonia, Ramón, Mirta, Rosa, Analía, Luis, Javier, hijos pol., nietos, bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LÓPEZ, LUCIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Su esposa Rosa, hijos Flavia, Erica, Pablo, hijos pol. Carlos, Luis, Eliana, nietos Karen, Evelín, Ángel, Zaira participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RAIERI, JULIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Propietarios de Chango Calzados y empleados, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su empleado y compañero Fernando Raieri y familia en tan doloroso momento. Se ruega una oración en su querida memoria.

TOLEDO, SILVANA YANINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Su madre Virginia, hijos Lucas, Mateo, Alexis, abuela Chicha, hnos. Adrián, Graciela, Yesisa, Matías, tíos, primos y demás fliares, participan su fallec, sus restos serán inhumados a 10 hs en cemet. La Misericordia S/v Bº Avenida L. B. EMPRESA SANTIAGO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ÁLVAREZ, FELIPE EGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/06|. "Por siempre y para siempre estarás con nosotros". A 11 años de tu partida al Reino del Señor, tu esposa Olga D'Onofrio, tus hijos Eduardo, Analía y Ricardo, hijos políticos y nietos; tu hijo del corazón Tito te recordamos con mucho amor y cariño.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ DE MUÑOZ, IRENE SOFÍA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/3/17|. Ante irreprable pérdida participamos con profunda congoja su fallecimiento y acompañamos en este momento a su esposo Gregorio Muñoz y a sus hijos Dany, Tití y Sandra frente al dolor tan grande de perder a su esposa y madre., Inés Moreno Muñoz de Saracco y sus hijas Maria Inés y Sonia Susana con sus respectivas familias.

HANAK VDA. DE LLARRULL, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Madre ya estás gozando del rostro de tu amado Señor!! Gracias por haber sido la luz de mi vida siempre. Te amaré hasta el reencuentro. Su hija Negrita, su esposo Gustavo Obregón, sus nietos Euge y Consty, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Añatuya.

HANAK VDA. DE LLARRULL, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Los compañeros de su hija Negrita del Centro Judicial Banda: Natalia Taboada, Fabiana del V. Díaz, Palmira Carabajal, Nelly Yrusta Ríos, Pocho Padilla, Ana M.Ojeda, Marcela Olivera, Andrea Tucznio, José Santillán, María Gerez, Marcela Buenvecino, Inés Scilia, Walter Sayado, Nancy Diaz, Pablo Melían, Silvina Pincini, Gloria Orellana, Betina Arias, Mónica Alaniz, Natalia Bravo, Cristina Zavalía, Silvia Dorado, Eduardo Pellejero y Tato Ramos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en la ciudad de Añatuya.

INGRATTA DE ARIAS, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Vecinos y amigos de su hija Clarisa de Calle Chasqui. Flias: Kairuz, Jiménez, Castro, Elías, Uñates, Coronel, Martín, Rodriguez y Berta Robato, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRES, RAMONA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. No te acerques a mi tumba sollozando, no estoy allí, soy como viento soplando, soy la luz del sol, soy el grano dorado, soy la lluvia gentil del otoño. Soy también las estrellas titilando, mientras cae la noche en tu ventana por eso no te acerques a mi tumba sollozando, no estoy allí... yo no morí. Su hija Marcela, tu hijo político Mario, sus nietos Ale, Bequi, Nico, Mili, Corcho y Agu. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tintina.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. . Madre, nacimos de tu amor, dependimos de tu abrigo, de tu suave caricia, del calor de tu cuerpo. Aunque hoy ya no estás, nuestros corazones jamás te han de olvidar. Su esposo Carlos Pinto, sus hijas Tere y Ana, sus nietos Alvaro, Mariana y Pauli. Marcelo y Walter. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto a las 09 hs.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Su esposo Carlos Pinto, sus hijas Tere, Ana, sus nietos Álvaro, Mariana, Pauli, Marcelo y Walter y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 cemet. Cristo Rey Loreto. Cob. Iosep. servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Su hermano Carli, su esposa Miryam Agüero, sobrinos Mariela, Seba, Rita y Mati, sobrinos nietos Santi y Vicky. Participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Sus hermanos Mario, Carli y Silvia participan con profundo dolor en tu fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Su primo Pepe Leguizamón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. La comunidad educativa del colegio secundario Madre Antula de Laprida participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la profesora y amiga Teresita Pinto. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. La comunidad educativa del colegio secundario Madre Antula de Laprida participa con profundo dolor el fallecimiento de la tía de la profesora y amiga Daniela Pinto. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. La comunidad educativa del Instituto María Paz de Figueroa de Nueva Francia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Cristo te llamó, hoy te recibe en su morada de luz y paz Su tía Mari, sus primos Mónica, Gustavo, Carlos, Adriana Ruiz y sus, respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. Mirta Pereyra de Villalba, sus hijos Víctor, Silvia, Teresita y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Jesús quiere que los seres humanos sean felices, juntos, unos con otros, en la mesa compartida. Ramona Villalba de Jozami sus hijos Negrita, Cristi, Jota, Sandra, Mary y Abraham y sus respectivas familias ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Tú, Señor, por tu Santísima Pasión, nos preparaste un lugar en el cielo, permítele a esta sierva tuya gozar de tus maravillas. Jota y Dorys Jozami, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. "¡No vive más el que dura más tiempo, sino el que ama más intensamente! La comunidad educativa del Agrupamiento N 86.143 del Colegio sede de San Gregorio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Señor recíbela en tu casa celestial y dale el descanso eterno. Personal directivo, docente, y de maestranza de la Escuela 1099 Pedro León Gallo acompañan a la Docente Liliana Leiva en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su querida memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin. Ovidio Quiroga Y familia. Participan el fallecimiento de la esposa del querido amigo Carlito Pinto.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Tu sencillez, tu humildad y bondad calaron hondo en los corazones de quienes te conocimos. Su cuñado Oscar Pinto, su señora Dora Juárez y sus sobrinos Daniela, Alejandro y Sebastián Pinto. Participan con profundo dolor de su fallecimiento.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Cristo te llamó, hoy te recibe en su morada de luz y paz. Eduarda Melian y sus hijos Pocha, Daniel, Coca, Goyo, Ricardo, Gustavo Maguicha, hijos políticos José, Ramón, Mirta, Pinky, Blanca, Paola con sus respectivas familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Carlos Pinto y a sus hijas Teresita, Anita y familiares ante tan irreparable pérdida.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Yo soy la resurrección. El que cree en mi, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás. Jn. 11, 25-26. Su cuñado Basilio Pinto, su cuñada Consuelo Ferreyra, sus sobrinas Viviana y Soledad, sus sobrinos políticos Adrian y Ariel, sus sobrinos nietos, Santino, Nuria y Baltazar. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. La comunidad Casa de Nazaret participa con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Sus amigos de siempre Olga y Luis Villa e hijos participan de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Favio Rodríguez, Romina Kapp y su hijo Benjamín. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Ana y Tere. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Chini Pereyra, Mayra Roldan, Mochi Santillán, Fabiola Umaño, Susi Serrano, Eliana Koahin, Romina Kapp, Vero Gorosito, Ana Páez, Maru Fiad, Anghy Mastroiacovo y Soledad Gonzales. Participan con gran pesar el fallecimiento de la mamá de sus amigas Tere y Ana Pinto. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Chini Pereyra y Naim, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Blanqui y acompañan a sus amigos Carlos, Ana y Tere en tan irreparable pérdida.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Sus vecinos y amigos Dr. Jorge Fiad, su esposa Alcira Giro, sus hijas María Eugenia y María Agostina y sus respectivas familias acompañan en este momento de mucho dolor a su esposo Carlos, hijas Teresita, Anita, hijos políticos, nietas y de más familiares. Elevamos oraciones por su alma que ya descansa junto a Dios. Loreto.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Sus vecinos y amigos, Roque Soria, su esposa Mirta, sus hijos Matías y Julieta participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a Carlos, Tere, Ani, Avi, Mariana y Pauli y demás familiares, en este difícil momento.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Lola de Leiva y Flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones a su memoria.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. En este peregrinar compartimos alegrías y tristezas y se nos hace difícil comprender el porqué de tu partida. Concédele Señor, entrar en tu Paraíso donde no hay dolor, solo paz y alegría. Sus cuñadas María y Gladis, sus sobrinos Carla y Juampi, su sobrino en el afecto Emir Coronel, participan con profundo dolor de su fallecimiento.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Vivió y amó sin detener el tiempo... porque el tiempo es solo ensayo de eternidad. El centro social docente participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del compañero Carlos Pinto.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. El señor ya te recibió en el paraíso celestial para que descanses junto a tus seres queridos. Su amiga de siempre Coca López de Mattar, sus hijos Raúl, Eduardo, Adrian y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

MORALES DE NARVÁEZ, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Su cuñada Alicia. sus hijos Mario, Norma, Mariela y Fernando y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MORALES DE NARVÁEZ, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Su primo hermano Francisco Antonio Sánchez, su prima política Norma Illiny Auad, sus sobrinos Fernando Antonio Sánchez y flia; Héctor Daniel Sánchez y flia; y Francisco Manuel Sanchez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES DE NARVÁEZ, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Su sobrina Norma Narváez, su esposo Rolando Pizarro, sus hijos Melina y Emiliano y Agustina, participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MORALES DE NARVÁEZ, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Luis Miguel Pizarro, esposa, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MORALES DE NARVÁEZ, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Victoria Rodríguez de Oller y sus hijos Fernando Oller y familia y Marisa Oller de Góngora y familia participan con dolor su fallecimiento.

MORALES DE NARVÁEZ, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Norma Abdala, su esposo Dr. Néstor Omar Matarazzo, y sus hijos Diego y Ariel y sus respectivas familias y Milena Matarazzo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MORALES DE NARVÁEZ, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Elean y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Sus hermanos en Cristo, Quica y Armando Tula, sus sobrinos y sobrinos nietos de corazón participan con inmenso dolor la partida de nuestra querida "Tere". Rogamos que Dios la reciba en su Reino. (Frías) .

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. El Apostolado de la Oración de la Parroquia Inmaculada Concepción participa con dolor el fallecimiento de su integrante "Teresa" e invitamos al novenario en Parroquia Inmaculada Concepción a las 20,30 hs. Cristiana resignación a sus familiares. (Frías).

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Integrante de la Comunidad San Expedito participan el fallecimiento de su fundadora "Teresa". Rogamos que María Reina de la Paz y San Expedito la acompañen al encuentro con nuestro Padre Dios. Consuelo a sus familiares (Frías).

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Ramona Nélida de Palavecino, Gladys, Nora, Marta y Mecha Palavecino y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. No son palabras de despedida, sino un saludo de: hasta pronto "Teresita". No te olvidaremos. Es una promesa. Fuiste ejemplo como persona, madre, esposa, docente, colega y amiga. La más noble misión que nuestro Dios, en su grandeza te ha confiado, supiste cumplir con amor, siendo su humilde misionera. En nustros corazones quedará grabado tu recuerdo imborrable. Hasta pronto Teresita. Daniel Villagra y familia. (Frías).

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 750 "Dr. Eliseo Fringes" participa con profundo dolor la partida de nuestra querida colega y vecina. Elevamos oraciones en su memoria rogando su descanso eterno. Frías.

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Lyda Gómez de Espeche, sus hijos Orlando, Luís Alberto y Miguel Ángel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en estos momentos dificiles. Ruegan a Dios una oración en su memoria. Frías.

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Lamentamos la partida de nuestra querida prima y pedimos una oración para que descanse en paz junto a nuestro Padre Celestial. Sus familiares Beba Sánchez, y su esposo Eduardo Rodriguez, Sylvia Sánchez y sus hijas, Graciela Sánchez y sus hijas. Nunca te olvidaremos. Que descanses en paz en la gloria eterna de nuestro Dios.

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Sus amigos de siempre Tita y Gordo; Nora y Pancho, Pocha y Carlos, Tita y Lito, participan con profundo dolor su faleecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Mariela Pérez y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa padrino Yony Vidal y madre política de su compañera de voley Daniela. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Su cuñada María Estela Vidal, su esposo Hugo Franck, sus hijos Marcelo, Ana María e Inés y sus respectivas familias hacen saber con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su hermano Jony Salvador Vidal (h) y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz de Frías. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ DE VIDAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Eliseo C. Monti, esposa Rosa Isac, e hijas María Luz y Rosina Monti participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SORIA, ALBA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Sus hijos nietos, bisnietos, hijos políticos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cement. de Villa Jiménez. Cermonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.