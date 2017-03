"La Iglesia tiene que ser misionera, abierta, muy cercana a los pobres"

Fotos MISA. Bokalic presidió la santa misa y estuvo acompañado por sacerdotes, religiosos, consagrados y laicos.

10/03/2017 -

Monseñor Vicente Bokalic cumplió su tercer aniversario como obispo de la Diócesis de Santiago del Estero y en la Catedral Basílica sacerdotes, religiosos, consagrados y laicos participaron de la misa en acción de gracias. Al respecto, el prelado destacó que son "tres años de vida muy intensa" y que Santiago "es un pueblo que ama la vida y está abierto siempre a ella y ojalá nunca se pierda este valor".

Luego de tres años de haber recorrido parte de la diócesis, el obispo resaltó: "Santiago tiene una historia muy grande y rica, con muchas luces y con sombras. Me estoy interiorizando, acompañando, metiéndome en distintas áreas de nuestro pastoreo. Somos pastores y el papa Francisco, que me ha enviado a Santiago, seguramente en su corazón de pastor quería que yo sea un pastor del pueblo santiagueño. Intento ser pastor de la gente".

En este sentido, destacó que sigue trabajando con las premisas con las que llegó a Santiago: la misión y el acercamiento a los pobres. "Estamos en ese camino, no me muevo de eso. Necesitamos seguir ahondando en una Iglesia que tiene que ser misionera, abierta, muy cercana a los pobres, tenemos que seguir creciendo en esto. Es el camino que nos enseñó Jesús, del Evangelio y del Papa que nos enseña permanentemente salir a las periferias, implicarnos, convocar y acompañar", dijo.

Y acotó: "Ojalá que crezcamos como Iglesia misionera, los sacerdotes, consagrados y laicos. Una misión que está abierta a la sociedad, no lo cerramos en nosotros mismos, sino que estamos abiertos y cercanos a tanto dolor y sufrimiento para ser signo de esperanza".

Valores

En este tiempo compartido con los santiagueños, el obispo se impregnó e hizo propia la religiosidad popular, que puso en relieve en su mensaje: "De Santiago destaco la calidez, sencillez, hospitalidad, la capacidad de aguante, el no perder la esperanza, su profunda fe y religiosidad. Principalmente, el valor a la vida que debe cuidarse en todo su proceso. Es un pueblo que ama la vida y está abierto siempre a ella y ojalá nunca se pierda este valor".

Rescató del pueblo santiagueño "sus capacidades de fiesta y encuentro, sus talentos artísticos, sus manifestaciones de fe".

"Intento acompañarlas, conocerlas y meterme en esta cultura tan rica, que Dios nos ha dado tanto. Quizás no tenemos tanto en geografía, porque las condiciones naturales no son las mejores y aparte porque no se ha cuidado la naturaleza en estos lugares. Históricamente, el desmonte de aquellos tiempos y el de hoy nos ha empeorado para todos, ha empobrecido mucho a nuestras tierras y a nuestra gente fundamentalmente. A estos valores hay cultivarlos, acrecentarlos, transmitirlos a los jóvenes", dijo.