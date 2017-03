"El Gobierno está mal orientado", alertó Daniel Arroyo

Fotos DANIEL ARROYO.

10/03/2017 -

El experto en políticas sociales y ex viceministro de Desarrollo Social, Lic. Daniel Arroyo, se refirió al escenario actual en relación a la pobreza, destacó que la vía más rápida para tratar de revertir la situación, es apostar a la realización de obra pública en la cual pueda emplearse la gente que hoy no llega a cubrir sus necesidades básicas a la par que señaló que "hay que cuidar a determinados sectores productivos si no queremos tener un conflicto social".

Arroyo indicó que en la actualidad y en el plano laboral, "hay argentinos distintos: están quienes trabajan en el siglo XXI que están vinculados a la soja, al mundo del conocimiento o producción primaria y hay otros que cosen ropas en su casa y hay argentinos del siglo XIX como el que está pidiendo trabajo en una esquina. Que les vaya bien a los argentinos del siglo XXI no quiere decir que les vaya bien a todos. Puede ser que haya buenos datos (de algunos sectores), pero eso no va a cambiar la realidad social. Por eso hay que cuidar a determinados sectores productivos si no queremos que el conflicto social se haga muy agudo".

No obstante, el analista se mostró con optimismo con respecto a todo lo que se puede hacer hacia adelante. "No dejo de ser optimista, pero, me parece que el gobierno está mal orientado. Si pobreza cero queda para un lado, el Gobierno está encarando para el otro. Pero hay muchos datos positivos. Primero, la escuela, es el punto clave, hay sistema educativo, hay escuela, los padres y los chicos creen en la escuela. Segundo, está todo por hacerse a nivel de la obra pública, solo es tomar la decisión. Insisto con la obra pública, porque no veo en qué otra cosa puede ir a trabajar un joven que está perdido y sin empleo. Porque la obra pública demanda gente que no necesariamente sea calificada, entonces incluye a gente que está fuera del sistema".