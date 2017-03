Fotos El intendente Castro dio su mensaje anual y expuso una situación crítica por la caída de fondos nacionales

10/03/2017 -

AÑATUYA Taboada (C). Dando inicio a las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Julio Ernesto Castro brindó un pormenorizado informe de la gestión institucional del año pasado, y lo proyectado para el presente. Castro recalcó que el año pasado fue difícil en materia económica y apuntó a las políticas nacionales. En ese marco, hizo hincapié en la "solidaridad de los empleados municipales y de los gremios que los representan, que permitieron que 600 empleados puedan seguir trabajando". Al respecto manifestó: "Tuvimos que decretar la emergencia para no dejar a nadie sin trabajo; por suerte, merced a la predisposición de los funcionarios y empleados, y el importante aporte del Gobierno provincial, nadie quedó sin su fuente laboral". Por otra parte, resaltó la labor social que desarrolla la comuna conjuntamente con el Gobierno provincial, con la construcción de viviendas sociales, que dan una inmediata solución al problema habitacional de familias de escasos recursos. Presentó, además, el balance de la última edición del Festival de la Tradición, y remarcó que aunque se vendieron "un 60% de entradas menos que el año anterior", se obtuvieron ganancias por $ 300.750, que fueron depositadas en la cuenta correspondiente. También indicó que los recursos por el Fondo Solidario cayeron. "En 2015 recibíamos un millón y medio de pesos mensualmente, el último mes sólo $ 70 mil y en órdenes, porque todavía el dinero no fue girado. Por eso debemos ajustarnos a la coparticipación provincial, que llega en tiempo y forma", rescató. Castro sostuvo que "proyectar cosas en el estado de la economía actual es comenzar con un proceso de incertidumbre. Han bajado los recursos nacionales. No obstante -recalcó- se construirán cordones cuneta en varios barrios, estacionamientos en distintas arterias de la ciudad, el centro de convenciones que ha reiniciado sus trabajos, se concretará la iluminación en la ruta 92 desde la entrada al monasterio hasta nuestra ciudad, están avanzadas las gestiones para la construcción de un polideportivo en las instalaciones de ex Lawn Tennis sobre la avenida 25 de Mayo, todo con fondos de la provincia, nuestras autoridades nunca nos abandonan, las cosas no vienen bien, pedimos paciencia, pero les aseguramos que no vamos a bajar los brazos", concluyó.