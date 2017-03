Quiere jugar seguido

10/03/2017 -

Tras el duelo de mañana, Central recibirá el miércoles 15 de marzo a Flandria. Jugar partidos será una constante por el largo parate que tuvo el torneo. Y para Coleoni eso será una ventaja. "El otro día lo hablamos con el cuerpo técnico y los chicos y creemos que a nosotros nos va a venir bien jugar seguido porque tenemos un plantel largo y rico. Va a ser una ventaja. Me puedo equivocar y tal vez después el funcionamiento de los jugadores no sea el óptimo", comentó. Si bien no se puso como objetivo clasificar a la Copa Argentina, Coleoni cree que se dará como una consecuencia. "No pensamos en eso pero sí en ganar. Ojalá se de como consecuencia de los resultados", señaló.