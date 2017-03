Coleoni: "Está bueno jugar con el mejor"

Fotos PICANTE. El "Sapito" Coleoni tiene carácter y personalidad para bancarse un desafío fuerte como el que asumirá desde mañana con Central Córdoba.

10/03/2017 -

La delegación de Central Córdoba está instalada desde la tarde de ayer en Puerto Madryn, donde mañana visitará nada menos que a Guillermo Brown, el líder de la B Nacional, en el marco de la vigésimo primera fecha.

La espera se hizo larga, pero llegó a su fin. Y uno de los que debutará mañana oficialmente en el Ferro no estará dentro de la cancha, sino al costado. Es que Gustavo Coleoni tendrá su primer partido por los puntos, y no le teme al desafío.

"Por suerte vamos a jugar nuestro primer juego por los puntos. Se hizo larga la espera y eso complica porque por más que uno quiera estar con todas las pilas, al no saber cuándo se jugaba, no era lo mismo. Estamos con muchas ganas y entusiasmo y ojalá podamos hacer un buen juego", dijo ante los micrófonos de El Clásico, de Radio Panorama.

Luego agregó: "Llegamos bien, tuvimos tiempo para laburarlo al equipo más allá de algunas lesiones normales de pretemporada que tuvimos. Creo que llegamos bien".

En cuanto a lo que representa debutar nada menos que ante el líder de la B Nacional, el "Sapito" dejó en claro que no se achica. "Está bueno para nosotros jugar con el mejor equipo de la categoría porque queremos estar a la altura y es un desafío importante", sostuvo con tono seguro.

El cordobés ya tuvo un paso como DT en Brown, aunque la última vez que estuvo allí fue dirigiendo a Ferro Carril Oeste, el año pasado, y no le fue bien. "He dirigido ahí, tengo gente muy amiga ahí, pero me gustaría volver de otra manera a como fue la última vez", comentó esperanzado en traerse un buen resultado desde el sur del país.

El viento suele ser un factor que influye mucho en Madryn, aunque Coleoni advirtió que "para esta época no debería haber tanto viento" y luego se explayó en cómo piensa plantear el juego de mañana. "La idea y la forma con la que vamos a encarar el juego es parecido a lo que hicimos en la pretemporada. Trataremos de no meternos atrás, provocar el error del rival y estar despiertos porque van a ser 90 minutos de mucha lucha y concentración. Y hay que aprovechar las mínimas ventajas que nos pueda dar el rival", completó.

Coleoni tiene bien claro que llegó a Central Córdoba con el objetivo de mantener al equipo en la B Nacional. Y pese a que no le tema al descenso, prefiere no mencionar esa palabra.

"Cuando una trabaja como lo hacemos y está el convencimiento, no da para tocar el tema. Es más externo lo de los temores. Mientras más seguros estemos de lo que hacemos, menos problemas tenemos. No queremos nombrar esa palabra porque faltan 71 puntos y estamos armando un grupo fuerte, con la mentalidad de no pensar en la tabla si no en el rival que tenemos al frente y tratar de ser superiores", explicó. Tampoco se achica ante la presión del hincha:

"No le temo a la exigencia de la gente. Me ha tocado estar en situaciones límites con equipos grandes como Central Córdoba. No me modifica en mis formas y mi tarea el aliento o la puteada, obviamente prefiero el aliento porque lo vamos a necesitar. Pero el hincha lo que menos tiene es paciencia porque quiere ver al equipo en otro lugar".