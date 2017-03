Así se jugará el resto de la primera fecha

10/03/2017 -

La primera fecha de la Zona A de la fase campeonato arrancará esta tarde, desde las 17, con el duelo que protagonizarán, en Formosa, Sportivo Patria y Sarmiento de Resistencia. A las 19, Altos Hornos Zapla recibirá a Juventud Antoniana de Salta. Y desde las 22, en el "Gigante del Norte" de Salta, Gimnasia y Tiro será anfitrión de Unión Villa Krause de San Juan. Tendrá fecha libre Unión Aconquija de Catamarca.

Por la Zona B, el programa es: 20, Sportivo Cañada de Gómez vs. Gimnasia de Mendoza; 20.30, Agropecuario de Carlos Casares vs. Alvarado de Mar del Plata; 21, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Unión de Sunchales; 21.30, Cipolletti de Río Negro vs. Villa Mitre de Bahía Blanca. Libre: Deportivo Madryn.