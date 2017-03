Líder umbandista negó que fuera un ritual el robo a un bandeño: "Son oportunistas, pilla monedas"

Fotos OPINIÓN. "Basándome en lo escrito, no es ningún ritual. Es un desorden de malvivientes que tratan de desviar la investigación", afirmó Ledesma.

10/03/2017 -

Tras la denuncia del robo en el domicilio de un empleado bandeño del barrio Villa Unión quien también se diera con la desagradable sorpresa de lo que aparentaba ser un ritual esotérico, Pedro Ledesma, presidente en Santiago del Estero de la Agrupación Cultural Afro Umbandista Argentina, negó que se tratara de un ritual de su culto o de alguna ofrenda de naturaleza religiosa y aseveró "son oportunistas, son pilla monedas".

Ledesma señaló sobre el caso: "Según la descripción que dan en los medios de prensa, no es ningún tipo de ritual. Todo tipo de ritual de un estudio teológico, religioso o antropológico, todo lleva un orden, una secuencia. Ese hecho en particular es un desorden total. No hay correlatividad en los hechos".

"A mi criterio no es ningún tipo de ritual. Es un desorden de gente malviviente que trata de justificar o desviar cualquier tipo de investigación sobre lo que es este hecho vandálico. Pero nada que ver con ningún tipo de ritual".

Legitimidad

Si bien dijo que no se puede saber cuántos umbandistas hay en Santiago, consultado sobre el ejercicio de este culto en la provincia, Ledesma explicó: "Por la libertad de culto se puede profesarla, pero pasa que lamentablemente hay una confusión, ya que una cosa es tener libertad de culto y otra cosa es convertir eso en libertinaje. Cualquiera viene y se pone la bandera ‘Yo soy umbandista’ y hace desastres. Ahora ¿quién lo hizo umbandista?, ¿quién lo hizo pai?, ¿quién lo hizo un babalao?, ¿dónde está la trayectoria? No existe, no tienen, son fantasmas, son oportunistas, son pilla monedas", reconoció.

Prácticas

Acerca de la proliferación de ofrendas, no ya en lugares apartados sino en plena ciudad y sitios públicos, Ledesma dijo: "Así como tenemos derecho a ejercer y profesar la religión o la creencia que nos parezca cómodo, también tenemos la obligación de respetar al conciudadano. Por eso me gustaría que sea un llamado de conciencia para esa gente que hace ese tipo de ofrenda (en la vía pública) creando el temor en la sociedad de Santiago del Estero. Los lugares de despacho (encrucijadas, ríos, etc.), generalmente están lejos de la vista de la gente, porque no hay que invadir la privacidad de los demás".

Sobre esta percepción de sus rituales de la sociedad, Ledesma admitió: "Lamentablemente en estos últimos tiempos en Santiago del Estero toda la comunidad afro umbandista se encontró bajo un juicio social.

Estuvo en el banquillo de los acusados por los hechos que acontecieron, algunos con un desenlace muy drástico, frente a todo esto que ya venía mal informada con ese tabú que está instalado en la sociedad de que (el umbandismo) es malo, que es ocultista".