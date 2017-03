La cantante Jennifer López conquistó al exbeisbolista mujeriego Alex "A Rod" Rodríguez

10/03/2017 -

Jennifer López ya no está en el bando de las solteas. La intérprete de "On the Floor", de 47 años, conquistó a la ex estrella de la MLB, Alex "A-Rod" Rodríguez, reportó People.

"Ella parece emocionada", dijo una fuente cercana a López. "Es consciente, sin embargo, de su fama de mujeriego. Está siendo cautelosa. Por ahora, es sólo diversión. Ella es soltera y disfruta de las citas".

Según apuntan varios medios, el ex beisbolista habría ido a visitar a su novia a Las Vegas, donde protagoniza un show en Planet Hollywood.

La artista y el pelotero se conocían hace tiempo, ya que JLo, mientras estuvo con Marc Anthony, visitó a A-Rod durante un juego en 2005.

El deportista, de 41 años, terminó recientemente su relación con la CEO de Silicon Valley, Anne Wojcicki, después de salir por poco menos de un año. Además, tuvo comentados romances con Kate Hudson y Cameron Díaz.

Tanto López como Rodríguez tienen hijos de relaciones anteriores. La "Diva del Bronx" tiene a los gemelos Max y Emme, de 9 años, con el cantante Marc Anthony, mientras que Rodríguez es padre de Natasha, de 12 y Ella, de 8 años, fruto de su matrimonio con su ex esposa Cynthia Scurtis.

La ex estrella de los New York Yankees fue contratado este año por la cadena deportiva Fox Sports para que sea su analista a tiempo completo.

Rodríguez anunció en 2016 su retiro de los Yankees un poco antes del final de la temporada pasada pese a tener contrato vigente hasta el 2017. En el 2013 fue noticias al recibir la mayor sanción por doping en la historia de la liga estadounidense. Fue suspendido 211 juegos. También se lo acusó de "obstruir y frustrar la investigación". En ese entonces era el jugador mejor pago de la liga con un salario anual de USD 28 millones.