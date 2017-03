La excuñada de Nazarena murió luego de tres cirugías

10/03/2017 -

Silvia Rodríguez se sometió a una cirugía estética en Bogotá, Colombia. Tras la intervención, hubo complicaciones y murió. La noticia la dio a conocer Javier Ceriani, conductor argentino radicado en Miami que era amigo de la hermana de Fabián Rodríguez, el fallecido esposo de Nazarena Vélez.

Hace unos días, trascendió en diversos medios que la ex cuñada de Nazarena se había realizado una liposucción con el cirujano Rafael Redondo. Luego, se descompensó y su estado de salud empeoró por causa de una úlcera que tenía y volvieron a operarla. Estuvo en terapia intensiva, sin embargo no pudo recuperarse y falleció.

Hace sólo dos días, Silvia había publicado fotos con Redondo desde Colombia. Ella era cantante y madre de una hija adolescente. Se hizo conocida públicamente cuando Fabián Rodríguez se suicidó el 24 de marzo de 2014 y solía dar entrevistas para diversos canales de televisión.

Al poco tiempo de que trascendiera la noticia sobre la muerte de Silvia Rodríguez, Nazarena Vélez compartió con sus seguidores de Instagram un mensaje para manifestar su tristeza por este fallecimiento: "La vida duele".

La palabra del médico

"Hay muchas versiones, pero no es lo que se dice", advirtió el doctor Rafael Redondo al dar su versión sobre la muerte de su paciente. En rigor, se trataron de tres intervenciones realizadas de una vez. "Una liposucción base y una mini abdominoplastia por un tema de flaccidez en el abdomen. Ademas tenía una cirugía (lifting) que se había realizado hace muchos años, que yo no la hice, con unas cicatrices alrededor del cuello", indicó Redondo, quien buscó corregirle esas marcas.

Siempre de acuerdo con el relato que el doctor acercó a Intrusos, vía teléfonica, la hermana de Fabián Rodríguez no quedó internada tras la cirugía, que se practicó en "una clínica con todas las medidas de seguridad". "No hubo ninguna complicación. (Ella) estaba en excelentes condiciones", afirmó Redondo; y así continuó "hasta el día diez", cuando Silvia se dirigió al aeropuerto para regresar a Miami, adonde vivía con su hija.

Fue entonces cuando se descompensó. Rodríguez fue derivada de urgencia a un hospital cercano al aeropuerto, al cual se dirigió Redondo por ser su "médico tratante". "Me hice cargo de la situación y la llevé a otro sanatorio", indicó el profesional, quien se formó en la Argentina. Los médicos de ese centro encontraron que Silvia tenía una hemorragia "en algún lugar del cuerpo": una endoscopía determinó que la presencia de "una úlcera en el estomago, en la parte baja". Eso habría provocado su muerte, ocurrida en horas del mediodía del miércoles 8.

Pero, ¿la úlcera no podría haber sido diagnosticada en los éxamenes prequirúrgicos? Según explicó Redondo, la endoscopía —que permite detectarla— no se realiza nunca en los estudios requeridos para una cirugía estética. "Cualquiera de nosotros puede tener una úlcera y no saberlo", dijo el médico, quien señaló las posibles causas: consumo crónico de medicamentos (como antiinflamatorios), estrés y "ayunos prolongados". En ese sentido, la madre de Silvia había contado que su hija "no comía porque quería verse más flaca".