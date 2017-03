"Mi hija no comía porque quería verse flaca"

10/03/2017 -

Silvia Rodríguez se sometió a una cirugía estética en la clínica del doctor Rafael Redondo, en Bogotá. Luego de la operación, la hermana de Fabián Rodríguez y ex cuñada de Nazarena Vélez tuvo complicaciones y finalmente murió.

Unas horas antes de su fallecimiento, su madre María Inés habló sobre el delicado estado de salud de la cantante tras realizarse una liposucción, y contó que su hija tenía cierta obsesión con su imagen y por esto sufría trastornos alimenticios: "Silvia no quería comer, quería verse más flaca, eso es una enfermedad. Pienso que a Silvia no hay que decirle ‘estás fantástica, estás bella’, porque eso le hace más daño"’. Estas declaraciones las pasaron en el programa "Los ángeles de la mañana". Es un audio que María Inés le mandó a la periodista Verónica Stefani.

Luego, cuestionó la decisión de haberse ido a operar a una clínica en Bogotá: "Si en Colombia había uno que le hacía una lipoescultura, esas boludeces, no sé por qué se fue a Colombia. Se podría haber ido a la Argentina, pero Colombia era el paraíso de todo eso parecía". Por último, se refirió al gran padecimiento que tuvo su hija horas antes del desenlace fatal: "De la operación estaba adolorida, porque se cosió los músculos del vientre. Se los cosió no sé a qué cosa, a la piel. Es muy doloroso, muy doloroso. No comía, decía: ‘La comida me da asco’. Y estaba con muchos dolores", recordó.