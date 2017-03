Ezpeleta: "En 2019 podría haber cinco carreras eléctricas"

Fotos Carmelo Ezpeleta

-

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna y máximo responsable del campeonato de MotoGP, charló de carreras, seguridad y competencias ecológicas con la pasión y vehemencia que le caracterizan.

Interrogado por las carreras eléctricas de coches, Ezpeleta adelantó que el MotoGP está trabajando en ello: "Vamos a hacer algo de motos eléctricas pronto. Será monomarca y ecológico de verdad. No será un campeonato del mundo, pero sí carreras de soporte de los Grandes Premios. Podríamos hacerlo ya, pero es que nosotros queremos que se carguen las baterías con energía limpia y no con un compresor que contamina el triple". Una noticia que dará mucho que hablar y en la que no tuvo problemas a la hora de profundizar: "Para 2019 podrá haber cinco carreras eléctricas como soporte. Queremos llegar a un acuerdo con una compañía eléctrica que lleve estaciones fotovoltaicas a cada circuito, y que éste sea ecológico y se alimente de energía fotovoltaica. En eso estamos".

Te recomendamos: Le quitó el celular al vecino y descubrió video de su mujer en pleno sexo oral

Ezpeleta reveló incluso detalles de la futura parrilla: "Tenemos una idea divertida, que es dar las motos en gestión a los equipos independientes de MotoGP, para que con la moto eléctrica tengan un argumento más de venta. Tenemos 14 motos independientes y queremos que sean carreras de 18 pilotos, con lo que serían 14 pilotos de MotoGP y los cuatro mejores de Moto2, si quieren". Lo que no quiso contar es cuáles son las fábricas interesadas en un campeonato así. Dijo que "hay dos". Sí desveló que el primer escenario "es posible que sea Jerez 2019".

La seguridad casi siempre sale a la palestra en estos encuentros con Ezpeleta y este año no podía faltar, sobre todo después de perder a Luis Salom el año pasado en el GP de Cataluña. "No hay trazado inseguro. Hay escapatoria insegura", afirma Carmelo, que recuerda que "se han gastado 40 millones de euros en materia de seguridad en los 18 circuitos del Mundial en los dos últimos años".