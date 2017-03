El torneo Carlos Leguizamón continuará mañana con una nutrida cartelera de partidos

10/03/2017 - Un nuevo capítulo del torneo Carlos Leguizamón 2017 se disputará mañana con la organiza de la Liga de Clásicos Barriales. La programación tiene varios polos de atracción. Uno de ellos será el partido que protagonizarán Santa Roca FC y La Loma FC, en la categoría C30. Por su parte, en la C20 se espera un encuentro de alto voltaje entre Juveniles de Borges y Los Pibes de la 18. Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 16, sin tolerancia. Programa En Estudiantes: Estudiantes de El Deán vs. Carnes Los Amigos (C20) y Peti FC vs. La Banda de Memo (C20). En Bº Aeropuerto: Bº Aeropuerto vs. El Poli (C20), Diego y Martín vs. Los Amigos de la 18 (C20) y Ruta Uno FC vs. Refrigeración Llanos (C30). En Mal Paso: Petrolíder vs. Román FC (C20), La 21 del Bº Aeropuerto vs. Bº Borges (C20) y Mal Paso vs. Polirrubro Ailén FC (C30). En Calle 107: Juveniles de la Bañadera vs. Mojones Jrs. (C20), Árbol Solo vs. Lamadrid (C20) y Seppse vs. La Cochetti (C30). En El Fondo de Borges: Carlitos Legui FC vs. La Perú (C20), Juveniles de Borges vs. Los Pibes de la 18 (C20) y El Fondo de Borges vs. Tarapaya (C30). En Polideportivo Borges: Los Tenas vs. Juveniles de Ampliación Borges (C20), Carro Bar Lucho vs. Quilmes (C20) y Papelera El Mundo vs. Los Pibes de Huaico Hondo (C30). En 6º Pasaje: 6º Pasaje Jrs. vs. Ruta Uno Jrs. (C20), 6º Pasaje FC vs. Carnes La Hacienda (C30) y La Bañadera FC vs. 7º Pasaje FC (C30). En La Loma: Florería Ema vs. El Triángulo Jrs. (C20), Juan Felipe Ibarra vs. Juveniles de Paseo Colón (C20) y Los Calamares vs. Stilonovo (C30). En Villa Grimanesa: Tiendas Tukis vs. Los Calamares Jrs. (C20), Calle 100 vs. La 203 de Huaico Hondo (C20) y Los Pacíficos vs. Los Pibes del Paseo Colón (C30). En Pablo VI: Pablo VI Jrs. vs. Autoservicio El Triángulo (C20), Juveniles de Villa Grimanesa vs. Juveniles de Gas del Estado (C20) y Pablo VI vs. Gas del Estado (C30). En Autonomía: El Nápoles vs. 1º Pasaje (C20), La Rifa de Alberto vs. Los Pumas (C30) y Autonomía vs. Bar San José (C30). En San Martín: Almafuerte vs. Verdulería Chiki (C20), Los Pibes del Pasaje vs. Calle 4 Jrs. (C20) y Bº Colón vs. Pies Descalzo (C30). En Santa Rosa: Santa Rosa Jrs. vs. San Telmo (C20), San Marcos vs. Los Millos (C20) y Santa Rosa FC vs. La Loma FC (C30). En Tarapaya: Juveniles de Tarapaya vs. Los Pibes del Pacará (C20), El Bajo de Tarapaya vs. Los Peregrinos (C20) y Estrella del Norte vs. Emaús (C20). l