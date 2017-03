Mañana se disputará el tercer capítulo del Torneo Apertura, que lleva el nombre de “Palo” Carabajal

10/03/2017 - Mañana se jugará la tercera fecha del Torneo Apertura 2017, que lleva el nombre de Carlos “Palo” Carabajal y que hace disputar la Liga Santiagueña de Fútbol de Veteranos. La programación contempla gran cantidad de enfrentamientos, entre los que se destaca la presentación de Islas Malvinas en cancha de Bosco II para enfrentar a Pablo VI. En la C40, uno de los partidos más importantes será el que jugarán Dos de Abril y San Luis, en cancha del primero. Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 16.30, con 30 minutos de tolerancia, a excepción de la actividad en cancha de San Lorenzo, que comenzará a las 17.30, y en Gremio Judicial, que arrancará a las 18. Programación Cancha Dos de Abril: Dos de Abril vs. San Luis (C40) y Villa María vs. Los Herederos (C50). Cancha San Luis: Loma FC vs. Club Piedritas (C40) y Cerrajería José Luis vs. Carnes Marito (50). Cancha Los Potros: Virgen del Rosario vs. Cadetería Alsina (C40) y Triángulo Rojo vs. Despensa Nico (C50). Cancha Bosco ll: El Gallo vs. Barrio 1º de Mayo y Pablo Vl vs. Islas Malvinas (C50). Cancha San Lorenzo de Santa Rosa: Villa del Carmen vs. Amigos de Cristian (exTodo Frío) y Estrella Roja vs. Amigos de Cristian (C50). Cancha Santa Lucía: Ferretería Santa Lucía vs. Pablo Vl (C40) y Santa Lucía vs. Centinelas Unidos (C50). Cancha Pampa Múyoj : Gimnasio Karen vs. Unión (C40) y Carnicería Daniela vs. Santa Rita (C50). Cancha Los Poros: Verdulería Los Amigos vs. Mariano Moreno (C40) y Los Fugitivos vs. Taller Carlos Issi (C40). Cancha San Marcos: Club Atlético Luján vs. Aluminio Alu- Mart (C40). Cancha Gremio Judicial: Gremio Judicial vs. Dos de Abril (C40). Libre: Triángulo Rojo. Llamado de atención Debido a los hechos que se vienen suscitando en las primeras fechas en los que hubo insultos, peleas entre jugadores y agresiones contra los árbitros que partieron de los equipos de Gimnasio Karen y Estrella Roja, el Tribunal de Penas da como último aviso y advertencia a todos los equipos participantes que de producirse alguna situación similar serán suspendidos, multados y si el hecho fuese grave se adoptará la decisión de expulsarlos de esta liga.