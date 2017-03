Ellos sienten la camiseta como ninguno y sueñan con una temporada llena de éxitos

10/03/2017 - La temporada 2017 del fútbol amateur de Santiago ya está en marcha con algunos torneos de verano y otros oficiales y el clima que se vive es de mucho entusiasmo y expectativa. No es para menos. Cada fin de semana, las canchas de las diferentes ligas de la provincia se llenan de pasión y esfuerzo y todos con un solo objetivo: el de disfrutar de una jornada de confraternidad y con mucho espíritu de compañerismo y amistad. “Siempre es lindo volver a disfrutar de lo que tanto amamos como es el fútbol. Yo integro el equipo de la C40 de Sara Mañu en la Liga del Sur y empezamos bien el año porque en el torneo de veranos fuimos subcampeones”, expresó Guillero Luna, un volante por derecha del equipo que está identificado con el barrio 8 de Abril y sobre todo con los colores de Mitre. Luego acotó: “Las expectativas para esta temporada son buenas porque tenemos un plantel que prácticamente mantiene la misma base del año pasado, con algunas incorporaciones. La idea es ser protagonista como lo venimos haciendo hace seis años”. Otro de los jugadores amateur que se mostró confiado y con muchas ganas de que el 2017 sea positivo en todos los aspectos fue Nito Luna, arquero de Los Pibes FC de la categoría Libre de la Liga de Potrerito. “Nosotros también ya estamos jugando y este sábado vamos a disputar la semifinal de la Copa de Oro. Empezamos de menor a mayor en el torneo y ojalá que nos pueda ir bien en las instancias decisivas”, afirmó el guardameta que años atrás tuvo un paso por los torneos oficiales de la Liga Santiagueña de Fútbol, jugando para Sarmiento de La Banda y Vélez de San Ramón. En cuanto a los objetivos por cumplir con Los Pibes FC, Luna señaló: “Veremos si podemos estar otra vez a la altura de las circunstancias como el año pasado que ganamos dos campeonatos. Este año se sumaron otros jugadores al plantel y esperemos obtener los mejores resultados”. Caja Unse de la Copa Cyac es otro de los conjuntos que tendrá actividad en la presente temporada y para Rodolfo Lescano también las expectativas son alentadoras. “Hoy con Caja Unse estamos jugando los torneos de verano porque el próximo 18 del corriente arranca el certamen oficial. Por lo pronto, este sábado tenemos un clásico con Unse Exactas, un partido especial de la C45 en el predio de Potrerito porque enfrentaremos a un rival donde tenemos muchos compañeros y amigos”, expresó Lescano cuando se refirió al duelo de mañana y en el que esperan sacar un buen resultado. Como cada año que se inicia, siempre el primer paso es ver en qué condiciones se encuentran los equipos y si es necesario realizar algunas incorporaciones para conformar un plantel con pretensiones de título. “Este año hemos incorporado jugadores y tenemos la esperanza de andar mucho mejor que el año pasado. Caja Unse es un equipo que hace quince años que viene jugando junto y que siempre sueña con pelear en los primeros lugares. Creo que hemos ajustado ahora un poco los detalles porque la idea es estar bien conformado en cada una de las líneas. Ojalá que podamos cumplir con los objetivos propuestos para este año”, agregó el defensor de Caja Unse. Más expectativas Su compañero, José Luis Paz, tampoco ocultó el entusiasmo por volver a ser parte de una nueva temporada. “Veremos qué pasa en este 2017 porque todos los equipos siempre se arman con lo mejor que tienen para ir por el campeonato. Quiera Dios que podamos anda bien y que se logre lo que todos queremos: el campeonato”. Roque Moreno es un arquero que también tuvo experiencia en Primera División de la Liga Santiagueña (atajó en Unión Santiago) y que ahora despunta el vicio en el equipo de la categoría Libre de Contadores Sport en la Liga Copa Cyac. “Este sábado jugamos ante UTA los cuartos de final del primer torneo del año y con las expectativas de que las cosas nos salgan bien. Yo me sumé hace poco y me estoy adaptando al equipo. El trabajo viene siendo de menor a mayor y con mucha responsabilidad por el lado del cuerpo técnico y los jugadores. Confiamos en que podemos tener un buen arranque en el certamen oficial y ojalá que se nos pueda dar algunos de los títulos”. l