Pidieron conciencia y responsabilidad en los controles médicos

10/03/2017 - El delicado tema de los riesgos que corre un futbolista aficionado cuando no está apto para la práctica del deporte, no estuvo exento en la charla de PASIÓN AMATEUR con los protagonistas de todos los fines de semana. “Creo que lo principal sería que cada jugador asuma el compromiso de someterse a los controles médicos. Es cierto que muchos tratan de evitar esta cuestión sin saber que la salud por ahí nos puede jugar una mala pasada. También es importante que en cada liga existan los servicios de emergencias que podrían ayudar a salvar una vida”, expresó Nito Luna que destacó que en la Liga de Potrerito siempre está a disposición de los jugadores una ambulancia. La primera víctima del fútbol amateur en la provincia fue el pasado fin de semana por lo que los jugadores bregaron para que haya más controles en este sentido. “Pienso que todos debemos tomar un poco de conciencia sobre lo que significa jugar al fútbol sin saber en qué condiciones físicas y de salud nos encontramos. En mi caso particular, por lo menos dos veces en la semana, salgo a realizar alguna actividad física con el objetivo de tener una mínima preparación en este sentido, además de cuidarme un poco con las comidas”, afirmó Rodolfo Lescano. El mensaje de la responsabilidad y del cuidado que deben tener los jugadres, también fue transmitido por Guillermo Luna, José Paz y Roque Moreno. “Hay que ser un poco más serio en este tema ya que nos permitiría jugar un poco más tranquilo todos los fines de semana”, dijeron.l