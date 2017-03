Varios amistosos el domingo para la C55

10/03/2017 - El Círculo de Futbolistas Veteranos Amateurs de Santiago del Estero programó para el próximo domingo, la disputa de varios encuentros amistosos, correspondientes a la preparación de los equipos para el certamen que próximamente dará inicio para los veteranos. Cabe destacar que los elencos de la categoría C55, chocarán en cinco canchas diferentes y que, de acuerdo con lo difundido por la organización, el horario de inicio en todos los escenarios será el de las 8.30. También se confirmó que habrá en todos los casos, media hora de tolerancia. Estos son los par tidos para el domingo: En El Rincón, EroPlast vs. Óptica Molinari. En Bioquímicos, Opinión Deportiva vs. Independencia. En Gremio Municipal , Gremio Municipal vs. Casa Olga. En Cassaffousth, Remmises Mar del Plata vs. Abogados. En Obras Sa nitarias, Bobinados Piri vs. El Tony. El Círculo de Veteranos jugará próximamente su torneo denominado “Juan Delicio Camus” e invita a los equipos que quieran ser parte del mismo y cita a la próxima reunión a todos los árbitros, con carácter urgente.