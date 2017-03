La Asociación del Fútbol Amateur tendrá su cita mañana

10/03/2017 - CHOYA, Choya (C) El campeonato “Blanca Rosa Ramos de Sánchez” que es coordinado por la Asociación del Fútbol Amateur de Frías tendrá la disputa de su décima fecha mañana en las instalaciones del Tiro Federal friense. Hay cuatro partidos que captan la atención de los aficionados de esta disciplina. El horario iba a ser determinado en la reunión de delegados al cierre de la presente edición. Programa La programación será la que se detalla a continuación: Los Cuervos vs. Los Leones; Autoservicio La More vs. Mercadito Del Valle; Los Verdes de Yapeyú vs. El Vasco Carnes y Profesor Véliz vs. Barrio Oeste. Tendrá la condición de libre Los Tornillos que es el único puntero con 19 unidades.l