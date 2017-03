La décima fecha arranca esta noche

10/03/2017 - Choya (C) La décima fecha del torneo de las Instituciones de Frías tendrá su cita esta noche desde las 20 en el Parque Municipal de esa ciudad. Allí chocarán Aoma vs. Tránsito; Salud vs. Caja Social; Banco vs. Profesores; Biodiésel vs. Polideportivo; Comercios vs. Obras; Loma Negra vs. Policía y mañana a las 16 se medirán Comercio vs. Policía. Los resultados de la fecha anterior fueron: Salud 3, Tránsito 0; Aoma 1, Profesores 4; Caja Social 3, Policía 2; Obras 0, Biodiésel 2; Banco 3, Polideportivo 1 y Comercio 5, Loma Negra 1. La tabla de posiciones tiene a Biodiésel 22 puntos en lo más alto. Lo siguen Banco y Caja Social 17; Obras 16; Tránsito y Profesores 13; Comercio y Salud 12; Aoma 11; Policía; Polideportivo 5 y Loma Negra 2.l