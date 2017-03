Mañana habrá acción en el “Miguel ‘Quetupi’ Patire”

10/03/2017 - CHOYA, Choya (C) En el club Social y Deportivo Coinor de Frías se jugará hoy la segunda fecha del certamen denominado “Miguel ‘Quetupi’ Patire”. El mismo cuenta con la organización de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. Los choques de hoy arrancarán a las 20.30 con las acciones de La Mexicana vs. Deportivo Choya; Mercadito Fernando vs. Icaño; El Duende vs. M y M Deportes; Los Amigos vs. Atlético Quirós. Mañana a las 19.30 se reanudarán los partidos con la propuesta de Carnicería Tres Hermanos vs. Los Canarios; La Deseada vs. Carpintería Jara; Veteranos vs. La Única; La Casa del Plomero vs. Ferroviarios. El lunes se disputarán los encuentros suspendidos el sábado anterior. Desde las 19.30 jugarán La Mexicana vs. Carpintería Jara; La Única vs. Carnicería Tres Hermanos; Ferroviarios vs. La Deseada y La Casa del Plomero vs. Veteranos.l