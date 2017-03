Se disputará la segunda fecha del Campeonato Apertura 2017

10/03/2017 - La Asociación de Futbolistas Amateurs regresará mañana con una cartelera interesante, en el marco del Campeonato Apertura 2017 “Héctor Leandro Santillán”. En esta ocasión, se jugará la segunda fecha. Los partidos del primer turno irán a las 16 y los del segundo, a las 17.30. Esta es la cartelera completa para este sábado: en Asociación (Cancha Nº 1), Lagartos Malvinas vs. Mis Nietitos y Campeones del 28 vs. Sitravice - Ipvu. En Asociación (Cancha Nº 2), Gremio Municipal vs. Previsión y Organización Norcen vs. San Roque. En Club Banco Pcia., Banco Pcia. ‘B’ vs. Hotel Savoy y Súper Colón vs. San Carlos. Otros encuentros En EL LIBERAL, Amigos Mona Acuña vs. Almirante Brown y Puente Alsina vs. Saravah. En El Zanjón (Cancha Nº 2), Zanjón vs. H.C. Lubricantes. En San Isidro (Santa María), Villa Hortencia vs. Expreso San Nicolás y Técnicos vs. Amigos Cs. Exactas. En Sportivo Loreto, a las 17, Loreto Unidos vs. Rabenar. Libre: Maestros. De esta manera, se pondrá en marcha una jornada muy atractiva, en el marco de este campeonato, que es sin dudas uno de los más tradicionales y convocantes deñ fútbol amateur en Santiago del Estero. l