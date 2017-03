Un tercer capítulo atrapante en los barrios en las dos categorías

10/03/2017 - Mañana se disputará la tercera fecha del Torneo Apertura 2017 denominado “Carlitos Leguizamón”, certamen que es organizado por los novedosos Clásicos Barriales del Sur. Cabe destacar que los encuentros se disputarán desde las 16, con media hora de tolerancia, en los primeros turnos de todas las canchas. En los escenarios con cuatro encuentros, la acción dará comienzo a las 15 (también con media hora de tolerancia). En este sentido, estos serán todos los encuentros de la jornada: En Mosconi, Granate vs. El Salvador (20); Bº Libertad vs. Tigres (20); Kennedy vs. La Loma FC (20) y Mosconi vs. 1º Junta (30); en Bº San Martín, Industria vs. Juveniles del Bº San Martín (20); Bº San Martín vs. Tronkito Jrs. (20) y Vino Tinto vs. Zeta y Chacha (20). En Viamonte, Pje. 445 vs. Kanki FC (20); Fénix Jrs. vs. La Santa fe (20) y Viamonte vs. Siglo XXI (30); en Vinalar, Jonami vs. Los Pibes de la 67 (20); Sport Vinalar vs. La Ancha (20); Mónaco vs. Amigos Unidos (30) y Amigos FC vs. La Güemes (20); en Fondo de Vinalar, Juveniles de Fondo de Vinalar vs. La 55 FC (20); Golo Sur vs. Peluquería Jaime (30) y Fondo de Vinalar vs. PSG (30); en Pitufos, Mailín Jrs. vs. Pibes del Siglo XXI (20); Tacing vs. Los Choguers (20) y Mailín vs. Villa María FC (30). En Los Sucios, La Gruta vs. La Cuadra (20); Los Sucios Jrs. vs. Juveniles de La Ancha (20); Villa María vs. La Falopandilla (20) y Los Sucios FC vs. Estudiantes (30). En Tronkito, Juveniles de Tronkito vs. Los Pibes de Siempre (20); Los 3 Amigos vs. Amigos Lucianita (20) y Tronkito vs. Campos GNC (30); en Contreras, Juveniles de Siglo XXI vs. Tradición (20); Santa Lucía vs. Vinalar (20) y Los Gedes vs. Contreras (20). Más duelos En Virgen del Valle, Panificadora Vidal vs. Ciclón Jrs. (20); Trofeo JJ vs. Huracán (20) y Los Piratas vs. Kiosco Benja (30); en Gril, Absalón Ibarra vs. Pumas de La Católica (20); Los Dragones vs. Lucha FC (20); La Puerredón vs. La Fco. de Victoria (20) y Los Pumas 1º de Mayo vs. Rifas Tunis (30); en Campeones del 28, Eli FC vs. Racing de Ulluas (20); La Barra de Gento vs. Islas Malvinas (20); Pibes del Cáceres vs. La Dorrego (20) y Sara y Mañu vs. Industria (30). l